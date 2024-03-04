Французский спецназ в Украине: как громкое заявление Макрона разрушило еще одну "красную линию" Путина

Заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о вероятном введении западных войск на территорию Украины продемонстрировало определенное изменение риторики союзников. Важно, что это начало положено, а кроме Франции и другие партнеры присоединятся.

Такое мнение высказал в эфире телеканала FREEДОМ основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Он отметил, что за весь период противостояния российскому агрессору союзникам Украины удавалось неоднократно переходить так называемые красные линии Путина.

“Для осмысления происходящего и того, что с заявлением президента Франции дело вроде бы сдвинулось с места, важно то, каким образом за эти два года, а, скорее всего, за 10 лет войны, нашим союзникам удавалось переходить так называемые красные линии, которые рисовала российская пропаганда и, конечно же, сам Путин, по вопросам, связанным с поддержкой Украины и ведением войны, — отметил Романенко.

“Одно дело, когда эти линии рисуются для Украины, а другое – для Запада. Россияне что-то пытаются делать, но видят, что существенно не влияют на то, как мы к этому относимся. Мы по-своему закалились за все эти годы войны, и поэтому угрозы РФ на нас не действуют в полной мере, как все-таки, и Путин это знает, влияют на политическое руководство наших союзников», – прокомментировал генерал-лейтенант.

На примере Германии, добавил он, можно проследить, как союзники меняли свое отношение и продвигались в помощи Киеву – от бронежилетов со шлемами до передачи Patriot и танков "Леопард 2".

По словам Романенко, продвижение продолжается медленно, но оно все же направлено в сторону интенсификации оказания помощи.

Эксперт также обратил внимание на то, что Франция в определенном смысле борется за лидерство в Европе: Макрон якобы неоднозначно говорит. Но подкреплять, безусловно, все нужно действиями. И одно из этих действий, на мой взгляд, то, что он поднял вопрос о войсках на территории Украины”.

Следующий момент, который нужно оценить, по словам Романенко, — это в каком виде войска и какие именно могут быть направлены в Украину: “Как любое начало, оно очень непростое, но очень важное. А успех, как говорится, на 80% формируется в начале дела. И важно, что это начало положено, а теперь другие включатся. Мы слышали заявления Нидерландов, Канады, руководства стран Балтии и другие. Им нужно переосмыслить, пережить, понять роль и значение (помощи Украине – Ред.) и двигаться вперед”.

Эксперт отметил, что за последнее время представительство Украины в мире значительно расширилось: “Это произошло, в частности, благодаря действиям, активизации диаспоры, новых людей, граждан Украины, которые были вынуждены уехать и занимают там активную позицию. Все это в совокупности, на мой взгляд, внушает оптимизм в то, что очередную красную линию, нарисованную Путиным, мы преодолеваем. И здесь есть перспектива”.

Напомним, Франция рассматривает возможность отправки в Украину спецназовцев, которые могли бы "защитить некоторые территории Украины и ограничить удары со стороны России".

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