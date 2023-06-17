Французский телеканал снял репортаж с позиций российских оккупантов и не упомянул об агрессии (видео)

Французские журналисты интервьюируют у российских агрессоров о том, как они готовятся к украинскому контрнаступлению.

Французский телеканал TF1 выпустил пропагандистский репортаж об обустройстве позиций российских агрессоров в Украине. В сюжете французских журналистов никак не упоминается о российской агрессии против Украины.

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Сюжет был опубликован на YouTube телеканала и уже набрал более 130 тысяч просмотров.

В репортаже журналисты показали дорогу, ведущую к позициям российских захватчиков, блиндажи окупантов и кадры, как россияне стреляют в украинцев.

Также они интервьюируют. У россиян, как рассказывают о своих боеприпасах и дронах, применяемых против украинцев.

Примечательно, что в сюжете никаким. Чинов не указывает, что Россия напала на Украину и является агрессором в этой войне. Также французские журналисты не предоставляют никаких фактов из этого контента, а лишь рассказывают, что захватчики ожидают контрнаступление ВСУ и давно к нему готовились.

Французский телеканал снял репортаж с позиций российских агрессоров

Напомним, ранее сообщалось, что Французский телеканал RTL попал в скандал — назвал европейское турне украинского президента Владимира Зеленского "шапито", а гости канала смеялись.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские пропагандисты снова распространяют фейки о том, что раненый глава украинской разведки Кирилл Буданов якобы находится в коме в одной из немецких клиник.

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