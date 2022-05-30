Французский журналист погиб в Луганской области от смертельного ранения — Зеленский обнародовал подробности

Президент отметил, что Фредерик Леклерк стал 32-м медийщиком, погибшим после 24 февраля.

В Луганской области в понедельник, 30 мая, оккупанты сорвали эвакуацию из районов боевых действий, обстреляв машину, которая ехала по местным. От смертельного ранения во время этого обстрела погиб французский журналист Фредерик Леклерк.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в ежедневном вечернем видеообращении 30 мая.

"Он (Фредерик Леклерк — ред.) работал на французский телеканал BFM TV. Чуть больше месяца назад я дал интервью именно этому телеканалу. Это было мое первое интервью представителям медиа Франции за время полномасштабной войны. Мои искренние соболезнования коллегам и родным Фредерика", — сказал президент.

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Зеленский отметил, что Фредерик Леклерк стал 32-м медийщиком, погибшим после 24 февраля.

Напомним, 4 мая из-заа обстрела российскими войсками погиб журналист Александр Махов, который нес службу в рядах Вооруженных сил Украины. Махов родился в Луганске, долгое время жил в Киеве. Александру было 36 лет. Он встретил свой день рождения в апреле на фронте. Его подразделение участвовало в боях, в частности, на Изюмском направлении.

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