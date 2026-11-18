Французские военные (иллюстративное фото)

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Французские военнослужащие находятся в Украине в рамках миссии по обучению и технической поддержке украинской армии. В Париже отмечают, что они не принимают непосредственного участия в войне против России.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, передает Reuters.

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«Мы не являемся соучастниками конфликта в Украине и не намерены ими становиться, но мы поддерживаем украинскую армию и украинское сопротивление», — подчеркнул министр.

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Барро прокомментировал информацию о французской миссии "Волия", о которой ранее сообщило Radio France Internationale (RFI). По данным издания, она действует в Украине с лета 2026 года.

Франция учит украинских военных с начала полномасштабного российского вторжения в 2022 году. До этого подготовка проходила на территории Франции и Польши, поскольку европейские страны пытались избежать риска прямого столкновения с Россией.

По словам Министра, присутствие французских специалистов в Украине не означает проведения боевой операции.

«Для народа, борющегося за свою независимость, свободу и демократию у границ Европы, борющегося за нашу безопасность, меньше всего, что мы можем сделать, — это направить нескольких инструкторов и операторов для проведения технического обслуживания», — заявил Барро.

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Он уточнил, что речь идет о ремонтных работах вдали от линии фронта, а масштабы деятельности французских специалистов ограничены.

"Это ни в коем случае не военная операция", - подчеркнул глава французского МИД.

Что известно о французских военных в Украине

Напомним, 16 ноября Radio France Internationale (RFI) сообщило, что французские военные тайно находятся в Украине по меньшей мере с лета 2026 года в рамках миссии «Волия». По данным журналистов, они учат украинских военных и ремонтируют технику, но не участвуют в боевых действиях.

Уже 17 ноября спикер Вооруженных сил Франции Алиса Руфо подтвердила присутствие французских военнослужащих. Она подчеркнула, что их миссия носит ограниченный характер и проходит далеко от линии фронта. По ее словам, это не вооруженная интервенция, поэтому французский парламент не информировали заранее.

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Тем временем в России отреагировали угрозами. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал французскую миссию прямым участием в войне, а спикер ведомства Мария Захарова заявила, что российская армия будет считать французских военных законными целями.

Европейских миротворцев в Украине могут уполномочить открывать огонь по россиянам

Ранее The Guardian сообщало, что британские и европейские военные, которых могут разместить в Украине после прекращения огня, будут иметь право стрелять в ответ в случае российских атак. В то же время, их миссия будет предусматривать исключительно оборонительные действия.

По данным издания, стабилизационные силы под руководством Великобритании и Франции будут действовать вне НАТО и почти не будут зависеть от американских технологий, в частности Starlink.

Для подготовки к возможному развертыванию 11 стран запланировали обучение «Коалиция» в Польше с участием 2800 военнослужащих. В то же время, окончательного решения об отправке европейских миротворцев в Украину нет — такой сценарий рассматривают на случай прекращения боевых действий.

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