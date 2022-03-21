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"Фраза "мы тебя туда не посылали" будет главной": Стефанчук обратился к российским солдатам на понятном языке

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"Фраза "мы тебя туда не посылали" будет главной": Стефанчук обратился к российским солдатам на понятном языке

Фото: facebook.com/stefanchuk.official

Спикер посоветовал оккупантам расспросить "афганцев" и других "героев освободительных войн".

Власти Российской Федерации в будущем будут говорить своим солдатам, что не посылала их на войну в Украину.

Об этом заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Впервые обращусь к русским солдатам на понятном для них языке. Российский солдат, помни, фраза: "Мы тебя туда не посылали" будет главной по отношению к тебе в следующие несколько десятков лет от твоей власти. Не веришь? Спроси у "афганцев" и других "героев освободительных войн", — написал он на странице Facebook.

Ранее президент Владимир Зеленский сказал российским оккупантам, цинично напавшим на Украину в ночь на 24 февраля, идти домой. Глава государства заявил, что Украина в своей истории пережила две мировые войны, три Голодомора, Холокост, Бабий Яр, Большой террор, взрыв в Чернобыле, оккупацию Крыма и войну на востоке. И в этой войне Украину тоже не сломать.

"Хочу закончить войну", - фрагмент из интервью Владимира Зеленского

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