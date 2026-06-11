Фронт будущего: Украина тестирует боевых роботов из США

Украина тестирует роботов-гуманоидов Phantom

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Украина тестирует роботов-гуманоидов, которые в перспективе могут заменить реальных военных на фронте. Их создают в Сан-Франциско, и это первые в США боевые гуманоидные роботы. Будет ли их закупать Украина для фронта?

Об этом пишет BBC.

Украина тестирует гуманоидных роботов для фронта

В технологическом хабе Сан-Франциско занимаются изготовлением стартапа Foundation Robotics — робота Phantom. Сейчас его тестируют и дают несложные задания, такие как сборка кубиков.

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«Нам нужны данные от него, чтобы он взаимодействовал с окружающей средой… Это все, что в меню на сегодня», — говорит соучредитель и генеральный директор двухлетнего стартапа Foundation Robotics Санкаэт Патхак.

Робота-гуманоида разрабатывают для гражданского и военного назначения. Foundation Robotics называют себя единственной американской компанией, которая разрабатывает роботов-гуманоидов для широкого спектра оборонных задач, в частности, для доставки боеприпасов, разведки местности, спасательных миссий, эвакуации поврежденной техники и раненых бойцов и прямого участия в бою.

Несмотря на очевидную противоречивость концепции вооруженных роботов, Патхак убежден, что подобные технологии помогут спасать человеческие жизни. Робота можно отправлять на зачистку зданий и минимизировать риски для военных.

Впрочем, появление таких киберсолдат на поле боя — дело не завтрашнего дня. Первое поколение работа Phantom MK-1, которое показали журналистам, напоминает пока лишь лабораторный образец. Машина не имеет собственного аккумулятора, боится пыли и воды, а если упадет — не способна самостоятельно подняться.

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Решить все проблемы должна следующая модель — Phantom MK-2, которую сейчас собирают за закрытыми дверями секретной части завода. Новая версия получит защиту от непогоды и мощную батарею, которой хватит на шесть часов автономной работы. Робот научится самостоятельно подниматься после падения и получит ловкие руки.

Амбиции стартапа впечатляют: уже к концу 2027 года компания планирует выйти на сумасшедшие объемы производства — не менее 40 тысяч роботов в год.

Как робот проходит исследования в украинской армии

Пока американские пилоты тестируют роботов сугубо в тыловых ролях, например, для логистики и доставки оружия, реальный боевой экзамен технология сдает на практике.

Два опытных образца Phantom уже проходят испытания в украинской армии. Причем, по словам Патхака, тесты в Украине, в отличие от США, предполагают непосредственное использование оружия роботом.

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Вопрос о том, действительно ли армии нуждаются именно в гуманоидных роботах, остается дискуссионным. Однако военные уже демонстрируют безумный интерес.

Дин Фанкхаузер из консалтинговой компании Robozaps говорит, что воздушные дроны и колесные наземные платформы, несущие взрывчатку или ракеты, уже стали обыденностью на поле боя, что ярко доказывает опыт войны в Украине. Так что направление боевых роботов хотят развивать.

В Китае показали гигантского человекоподобного робота

Напомним, китайская компания Unitree Robotics представила управляемого робота GD01, напоминающего меха из фантастических фильмов, который может передвигаться как на двух, так и на четырех конечностях.

Устройство с прочным корпусом из сплава предназначено для гражданской транспортировки, а его вес вместе с пилотом составляет около 500 кг. В демонстрационном видео робот пробивает кирпичную стену рукой. Разработчики назвали GD01 первым в мире серийным «трансформированным мехом». Стартовая цена новинки составляет 3,9 млн юаней (около 574 тыс. долл.).

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По данным компании Omdia, в 2025 году на китайских производителей приходилось почти 90% мировых продаж человекоподобных роботов.

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