Фронт движется от села к селу: военный об отсутствии линий обороны в направлении Днепропетровщины

Наступление РФ. / © ТСН.ua

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По всей линии направления в админграницу Днепропетровской области армия РФ ежедневно насыщает свои подразделения резервами и ведет непрерывную штурмовую работу. Оборонительные линии в лесных полосах отсутствуют.

Об этом сообщил командир отделения 24-го штурмового батальона "Айдар" Станислав Бунятов под позывным "Осман".

"В большинстве случаев пытаются делать "проколы" в линии обороны, после чего расширяют их. Фронт движется от села к селу, поскольку оборонные линии в лесополосах здесь отсутствуют", - подчеркнул военный.

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По его словам, с южного фланга россияне активно пытаются зайти в Комар и Алексеевку.

Как сообщили в DeepState, армия РФ захватила еще два населенных пункта в Донецкой области. Россияне приблизились к админгранице Днепропетровщины. Так, по данным аналитиков, в область всего 2,6 км.

Ранее военный эксперт Роман Свитан заявлял, даже если РФ сможет добраться до административного предела Днепропетровщины, это не проблема и не несет угрозы, особенно областному центру.

Дата публикации 20:36, 23.05.25 Количество просмотров 62 Что россияне готовят на лето? Обзор фронта и прогнозы от Михаила Самуся