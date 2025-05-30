ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
291
Время на прочтение
1 мин

Фронт движется от села к селу: военный об отсутствии линий обороны в направлении Днепропетровщины

На этом участке фронта русские военные пополняют собственные подразделения и совершают штурмы.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Наступление РФ.

Наступление РФ. / © ТСН.ua

По всей линии направления в админграницу Днепропетровской области армия РФ ежедневно насыщает свои подразделения резервами и ведет непрерывную штурмовую работу. Оборонительные линии в лесных полосах отсутствуют.

Об этом сообщил командир отделения 24-го штурмового батальона "Айдар" Станислав Бунятов под позывным "Осман".

"В большинстве случаев пытаются делать "проколы" в линии обороны, после чего расширяют их. Фронт движется от села к селу, поскольку оборонные линии в лесополосах здесь отсутствуют", - подчеркнул военный.

По его словам, с южного фланга россияне активно пытаются зайти в Комар и Алексеевку.

Как сообщили в DeepState, армия РФ захватила еще два населенных пункта в Донецкой области. Россияне приблизились к админгранице Днепропетровщины. Так, по данным аналитиков, в область всего 2,6 км.

Ранее военный эксперт Роман Свитан заявлял, даже если РФ сможет добраться до административного предела Днепропетровщины, это не проблема и не несет угрозы, особенно областному центру.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie