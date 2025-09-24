Фронт как в Первой мировой: Залужный заявил, что война зашла в тупик

Валерий Залужник / © Getty Images

Посол Украины в Великобритании и эксголовком ВСУ Валерий Залужный заявил, что боевые действия на Донецком направлении фактически зашли в позиционный тупик, напоминающий события Первой мировой войны.

Об этом он рассказал в интервью изданию "Зеркало недели".

"Анализируя те дни и изучая собственные материалы, я снова и снова утверждаю, что фактически вооруженные силы и России, и Украины действительно зашли в позиционный тупик, подобный тому, что имел место в Первой мировой войне", - написал Залужный.

По его словам, боевые действия еще с осени 2022 года на Донецком направлении постепенно приобрели позиционный характер. В то же время он уточнил, что наблюдаемый "ступор" отличается от классической позиционной войны.

Несмотря на устойчивость линии фронта, отметил эксголовнокомандующий, происходит медленное и локальное продвижение, имеющее "ползучий характер" и сопровождающееся непропорциональными потерями, которые Залужный сравнивает с "мясорубкой". По его словам, это контрастирует с резкими ударами маневренной бронетехники.

Кроме того, Валерий Залужный прокомментировал результаты Курской операции для Сил обороны и российской армии.