Фронт на грани: что происходит в Покровске

Покровск / © Associated Press

Реклама

В городе Покровск Донецкой области продолжаются встречные уличные бои. Российским войскам не удалось закрепиться в городе, украинские силы обороны проводят контрнаступательные действия.

Об этом сообщил военный эксперт Михаил Жирохов в эфире Радио NV.

По словам эксперта, информация из района боевых действий поступает разноплановая, однако можно заключить, что Покровск остается серой зоной.

Реклама

«Россияне не смогли закрепиться. Они только пытаются удержать позиции. Наши военные проводят активные контрнаступательные действия. Никакого окружения нет, хотя с логистикой ситуация сложная», — отметил Жирохов.

Специалист добавил, что сложности с логистикой наблюдаются не только под Покровском, но и в направлении Краматорска. Российские войска активно используют дроны большой дальности и дроны-матки, что усложняет снабжение.

«Говорить о каком-то коридоре для выхода или о логистических проблемах стоит по всей линии фронта в Донецкой области», — подчеркнул эксперт.

Жирохов отметил, что противник привлекает значительные резервы, однако и украинская сторона подтягивает свежие бригады и спецподразделения, необходимые для уличных боев.

Реклама

«Уличные бои — это специфический тип действий, где чрезвычайно важна индивидуальная подготовка каждого бойца. Именно поэтому привлечение спецподразделений, в частности ГУР, вполне оправдано», — подчеркнул он.

Покровск остается одним из самых горячих направлений фронта. Обе стороны пытаются удержать позиции, а бои переходят в формат ближних столкновений. По оценке экспертов, в ближайшие дни станут решающими для ситуации в городе.

Напомним, Генеральный штаб ВСУ официально отрицает оцепление украинских подразделений в Покровско-Мирноградской агломерации. По заявлению Генштаба, окружения нет, а в самом Покровске продолжаются ударно-поисковые действия для блокировки противника, который «старается просачиваться». Части, обороняющие город, усиленно, также продолжается Добропольская операция, где за сутки продвижение до 700 метров.