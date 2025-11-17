Фронт на грани катастрофы: военные обозреватели призывают немедленно принять меры

Война / © Associated Press

Если не принять меры для решения имеющихся проблем в украинской армии, Украину будет ожидать увеличения дальности прорывов вражеской армии на фронте, а в дальнейшем — поражение.

Об этом предупреждают военные обозреватели.

Как сообщила военная корреспондентка Анна Калюжная, на Новопавловском и Гуляйпольском направлениях фронта зафиксирован обвал линии обороны. Это позволило русским силам выполнить глубочайшее продвижение в тыл.

В частности, по ее словам, российские войска совершили дважды глубокий проход на технике, проехав до 10 км в тыл Вооруженных Сил Украины на Новопавловском направлении. По ее информации, было взорвано от 50 до 100 человек личного состава противника.

«Еще пол года назад подряды о таком не могли и мечтать. А сейчас это стало происходить все чаще. С направления через день пишут разные отчаявшиеся командиры», — отметила журналистка.

Причины прорыва

Комментируя ситуацию, Анна Калюжная отметила, что существует несколько ключевых проблем, которые привели к обвалу:

«Прекратите контрштурмовать везде, где нужно, и нет. Станьте уже хоть где-нибудь в оборону. Если еще не можем, конечно. И дайте в бригады людей! В бригады, не тиктокерам», — написала она на своей странице.

В дальнейшем в другом сообщении она добавила, что если украинские военные продолжат делать то, что сейчас без решения текущих проблем — нас будет ожидать увеличения дальности прорывов вражеской армии, и в дальнейшем — поражение.

Среди главных проблем в армии она журналистка выделила:

Деградация качества назначаемых командиров, из-за того, что способных сопротивляться неправильным решениям заменяют лояльными; Невозможность пехотных командиров последний год-полтора влиять на задачи подразделениям БПЛА (Сил беспилотных систем ВСУ) одновременно с неправильным распределением приоритетности целей для поражений самими экипажами — проблема гонения за «е-балами».

Что может поправить ситуацию?

На эту ситуацию информацию также отреагировал волонтер и общественный активист Сергей Стерненко. На своих социальных страницах он написал: «мы направляемся к катастрофе стратегического масштаба, которая может привести к потере государственности».

«И это еще очень дипломатическая оценка. Не замечать этого — преступление. Молчать — преступление. При имеющихся обстоятельствах и без глобальных изменений на уровне не только военного управления, но и политического подхода к оборонной войне, вопрос когда российские танки заедут в условное Запорожье или Днепр только вопрос времени», — отметил Сергей Стерненко.

Он также добавил, что украинская оборона разваливается.

Два решения

По словам военного обозревателя Богдана Мирошникова, есть два решения, которые могут улучшить ситуацию на фронте:

«1. Отказаться от создания отдельного рода для штурмовых войск с прямым подчинением ГК, потому что и так есть ДШВ и штурмовые роты/баты при бригадах. 2. Перезагрузка военной верхушки. Сырский, Гнатов, некоторые командующие корпусами и ОК», — написал Мирошников.

Также добавил, что второе решение «„лежит на столе“ уже много месяцев, но пока его принять — свободы нет».

Напомним, как ранее сообщали аналитики DeepState, россияне начали штурмовать еще одну деревню в Днепропетровской области — Новопавловку. Для этого армия РФ во время густого тумана установила понтонную переправу между населенными пунктами Дачное и Ялта и опрокинула около десяти единиц военной техники.

Ранее сообщалось, по информации DeepState , Вооруженные Силы Украины вышли из села Нововасиловское Запорожской области на более выгодные позиции. Это было сделано для сохранения жизни украинских военных и изменение конфигурации линии боевого столкновения.