"Фронт начинает сыпаться, оккупанты покидают позиции в районе Бахмута": командир РДК о бунте Пригожина

Командир Российского добровольческого корпуса (РДК Денис Никитин записал видеообращение, в котором заявил, что из-за вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер" линия фронта начинает сыпаться, потому что оккупанты покидают свои позиции. Он также выразил поддержку Евгению Пригожину.

Об этом сообщает пресс-служба РДК.

"В России официально началось новое смутное время. Пригожин во главе со своими верными группировками войск Вагнера решил добиться справедливости единственным возможным в нашей стране способом – силой оружия. Я искренне болею за успех миссии Пригожина, потому что я давно говорил, что кровавый кремлевский режим можно снести только одним способом – только вооруженным восстанием. Это восстание Пригожин как раз и поднял. Я на этот момент нахожусь с бойцами РДК на фронте, фронт двинулся, лишенный управления. Бойцы российской армии оставляют свои позиции в районе Бахмута, в районе Запорожского направления. Победа Украины приближается. Наша задача в данный момент помогать ВСУ двигать фронт дальше, освобождать оккупированные земли", — отметил он.

Также, по словам Никитина, находящиеся на территории РФ бойцы РДК мобилизованы, они готовы помогать освобождать Россию.

Напомним, в России продолжается противостояние между "вагнеровцами" и регулярной армией РФ. Власти РФ готовятся к обороне Москвы от возможного вторжения ЧВК "Вагнер". На подходах к столице российские силовики начали сооружать блокпосты и оборонительные позиции.

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