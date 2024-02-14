"Фронт нуждается в быстрой реакции": Зеленский провел совещание с правительством и военными — подробности

Президент Украины Владимир Зеленский 14 февраля провел совещание с правительством, военными и представителями оборонно-промышленного комплекса по вопросу современного оружия против вражеских разведывательных дронов.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

"Орлан" или ZALA над линией фронта – глаза для российской артиллерии и ударных БпЛА. В Украине есть решение, как их ослепить. Надо внедрять системный подход от идентификации к эффективному применению РЭБ и средств поражения", — отметил президент.

Зеленский поручил создать комплексную систему, которая объединила бы армию и промышленность. Чтобы производители точно знали потребности фронта, а армия – производственные возможности по всем регионам.

"Фронт нуждается в быстрой реакции на вызовы и угрозы. Мы должны делать все, чтобы защитить самое главное, что у нас есть на поле боя — жизнь наших воинов", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, в ОПУ создали новую должность для регулирования военной сферы – кого назначили и что он будет делать.

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