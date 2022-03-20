"Фронт практически замер": Арестович рассказал о ситуации на 25 сутки войны

Стороны ведут тактические деяния.

На 25 день войны России против Украины фронт практически замер: ведутся тактические действия.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в своем видеообращении 20 марта.

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"У сторон и нашей, и российской не хватает сил для реального перелома ситуации на том или ином направлении. Стороны ведут тактические действия, сосредотачивают резервы и наносят друг по другу удары. Но мы наносим эти удары лучше", — подчеркнул Арестович.

Отмечается, что практически нет воздушных ударов по украинским городам, а российская авиация почти не действует.

"Воздушная сила даже опубликовали отчет, согласно которому они уничтожили всего три вертолета в сутки. А им хотелось бы больше. Я их так понимаю хорошо", — заметил советник главы Офиса президента.

Ранее советник главы офиса президента Алексей Арестович сообщал, что Россия планирует осуществить еще один этап наступления на Украину и пытается собрать для этого живую силу со всей своей территории.

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