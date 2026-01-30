ВСУ на фронте / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Ситуация вокруг города Гуляйполе в Запорожской области значительно усугубилась. Российские войска, воспользовавшись сложными погодными условиями и истощением украинских подразделений, смогли захватить значительные территории и важные позиции.

Об этом говорится в материале авторитетного издания The New York Times.

По данным журналистов, переломный момент произошел в конце декабря. Российские штурмовые группы использовали густой туман как прикрытие и проникли в Гуляйполе вдоль русла реки. Внезапная атака привела к потере украинского командного пункта.

Военные были вынуждены отступать под натиском неприятеля, оставив технику и карты боевых позиций. Ситуацию осложнил плотный огонь по операторам дронов, который открыли оккупанты сразу после прорыва.

«Это была катастрофа», — цитирует издание капитана Дмитрия Филатова, командира Первого отдельного штурмового полка ВСУ, который был срочно переброшен на спасение обороны города.

Почему «обнажился» фронт

Аналитики NYT указывают, что события в Гуляйполе — это симптом глобальной проблемы. Киев вынужден оборонять линию фронта протяженностью более 1100 км, не имея достаточных резервов.

В 2024 году основное внимание и ресурсы командования были сосредоточены на Донбассе. Как следствие, Запорожское направление осталось уязвимым.

По данным финской группы Black Bird Group, в ноябре-декабре РФ захватила почти 440 кв. км в Запорожской и Днепропетровской областях. Это на 20% больше, чем захватчики оккупировали на Донбассе за тот же период. В настоящее время враг контролирует не менее половины Гуляйполя.

Оборону города долгое время держали подразделения территориальной обороны. Местные жители рассказали журналистам о критическом дефиците вооружения.

«Раз в два дня она (пушка — ред.) производила несколько выстрелов — и все. Не из чего стрелять», — рассказала 70-летняя жительница Гуляйполя Светлана Листопад.

Женщина также отметила, что ротации военных становились все реже, пока фактически не прекратились, что говорит о том, что «людей не осталось».

Украинские командиры признают проблему комплектации подразделений. Начальник штаба батальона беспилотников 260-го полка Владислав Бащеванжи привел нелестную статистику: «Батальон должен насчитывать около 500 человек. Если есть 100 — уже повезло».

Сейчас тактику ВСУ в этом направлении описывают как «тушение пожаров»: прорывы закрывают, ослабляя другие участки фронта. Чтобы умерить врага, Украина строит новые оборонительные линии с рвами и колючей проволокой, стараясь не допустить повторения донецкого сценария.

Напомним, в России неоднократно меняли сроки полного захвата Донбасса, а сейчас Москва снова озвучила дедлайн выход на админграницы Донецкой области до апреля 2026 года.

В Офисе президента Украины отмечают, что эти планы остаются неизменными еще с 2025 года, однако реальных возможностей для их выполнения в РФ нет, несмотря на параллельные разговоры о «буферных зонах» и возможных наступлениях в других направлениях.