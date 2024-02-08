Боевые подразделения, по словам военных, укомплектованы примерно на 35 процентов от должного.

Украинские военные кроме дефицита боеприпасов сталкиваются также с критической нехваткой пехоты. Это, в свою очередь, приводит к истощению и снижению морального духа на передовой.

Об этом сообщили украинские военнослужащие на местах на условиях анонимности в комментарии The Washington Post.

Дефицит личного состава может иметь эффект домино

Журналисты издания называют это "новой опасной динамикой для Киева спустя почти два года тяжелой, кровопролитной войны с Россией"

Как объяснили украинские военные, дефицит личного состава сейчас является их острейшей проблемой, поскольку Россия возобновила наступательную инициативу на поле боя и усиливает свои атаки.

Один командир батальона механизированной бригады, воюющей на востоке Украины, сказал, что его подразделение имеет менее 40 пехотинцев, размещенных в передовых окопах, которые сдерживают российские нападения. По словам командира, полностью оснащенный батальон имел более 200 человек.

Издание напоминает, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, которого Зеленский раздумывает уволить, сказал ему, что Украина нуждается почти в 500 000 новых военных, но президент отверг эту цифру частно и публично.

Тем временем украинские защитники, находящиеся на передовой, взбешены дебатами в Киеве о мобилизации.

Командир батальона Александр сказал, что роты в его подразделении в среднем укомплектованы примерно на 35 процентов от должного. Командир второго батальона десантно-штурмовой бригады рассказал, что это характерно для подразделений, выполняющих боевые задания.

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По его словам, за последние пять месяцев в его батальон прислали пять человек. Он и другие командиры сказали, что новобранцы, как правило, плохо обучены, создавая дилемму относительно того, отправлять ли кого-то немедленно на поле боя, поскольку подкрепление очень нужно, даже если они, вероятно, будут ранены или убиты.

"В основе всего – нехватка людей. Куда мы идем? Я не знаю. Нет положительного прогноза. Абсолютно ни одного. Это закончится большим количеством смертей, глобальным провалом. И скорее всего, я думаю, фронт где-то провалится, как это было у врага у 2022 году, на Харьковщине ”, – предполагает Александр.

Командиры на местах подтвердили, что с осени прибыло мало новых людей.

"У нас есть прямые проблемы с личным составом. Потому что это война, и гибнет пехота в обороне. Я разговариваю со своими друзьями, тоже офицерами в других частях, и с пехотными. Везде почти одинаковая ситуация", — рассказал заместитель командира стрелкового батальона. Никита.

Дефицит личного состава может иметь эффект домино, говорят украинские военнослужащие.

Нехватка боеприпасов и оружия

Также проблемой является нехватка боеприпасов и оружия. Командир, подразделение которого недавно перевели на новый участок фронта на востоке Украины, рассказал, что получил 10 снарядов для двух гаубиц. Зеленский признал, что поставки артиллерийских боеприпасов замедлились, "поскольку Европа пытается изготовить достаточное количество снарядов для удовлетворения нужд Украины, а пакет помощи остается в тупике в Вашингтоне".

"Передняя часть трещит. Фронт рушится", — украинские военные

Военные отмечают, что особенно зимой, когда погодные условия тяжелые, пехоту следует заменять примерно через три дня. Но поскольку частям не хватает войск, развертывание удлиняется или личный состав, предназначенный для тыла, вынужден нести службу на передовой, несмотря на то, что он плохо подготовлен к этому. Войска, морально и физически истощенные из-за переутомления, иногда не могут защитить свои позиции, что позволяет России с большей живой силой и боеприпасами продвигаться вперед.

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"Их надо кем-то заменить. Их не кем заменить, поэтому они больше сидят, у них падает моральный дух, они болеют или обмораживаются. Они заканчиваются. Их не кем заменить. Передняя часть трещит. Фронт разрушается. Почему мы не можем их заменить? Поэтому что у нас нет людей, в армию никто не уходит, почему никто не уходит в армию, потому что страна не сказала людям, что нужно идти в армию. нужно идти, они уже все сбежали", — сказал Александр.

Напомним, немецкий канцлер Олаф Шольц обратился к Западу из-за того, что Украина скоро может столкнуться с "серьезной проблемой" на фронте.

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