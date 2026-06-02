Фронт выходит из-под контроля России / © Associated Press

Российские оккупанты продолжают терять из-под своего контроля фронт в Украине. Об этом сообщают как украинские военные, так и западные аналитики. Украинские контратаки стали эффективными, поэтому российское продвижение в мае упало до минимума.

Аналитики Института изучения войны (ISW) поделились актуальной ситуацией на фронте.

По словам аналитиков, сейчас ВСУ в значительной степени остановили российское весенне-летнее наступление 2026 года. В период с декабря 2025 года по май 2026 года враг смог установить контроль только над 40,64 кв. км. Украины.

За тот же период россияне потеряли гораздо больше — 281,1 кв. км. Это территории, которые считаются контролируемыми РФ. Аналитики не учитывают российскую инфильтрацию — когда враг просачивается и выжидает удачного времени для атаки, но не контролирует территорию.

Продвижение врага критически замедлилось. Россияне смогли достигнуть в этом году лишь 7,87% от результатов прошлого года. Разные аналитики сходятся на том, что российское наступление в мае 2026 года сильно приостановилось, хотя точные цифры отличаются из-за сложной ситуации на фронте.

Украинская сторона декларирует продвижение врага всего на 14 кв. км в мае 2026 года. С учетом скрытых из соображений безопасности данных о наступлениях Украины реальный чистый результат России за май вообще оказался отрицательным.

Ранее замедление российского наступления списывалось на погоду и бездорожье. Обычно в мае-июне земля высыхала, и Россия снова ускоряла темп наступления, однако в этом году такого не произошло.

Главными причинами провала российского наступления 2026 стали успешные контратаки ВСУ, регулярные удары средней дальности, блокирование терминалов Starlink и ограничение Кремлем соцсети Telegram.

Российские чиновники бьют тревогу: расходы на войну стали катастрофическими для экономики. По данным Bloomberg, Минфин и Центробанк РФ предупредили Путина, что бюджет не выдерживает нагрузки и предложили урезать финансирование армии.

Тем не менее Кремль и Минобороны категорически против этого, а военные даже требуют дополнительных денег. Путин проигнорировал предупреждения экономистов и приказал сокращать расходы на гражданские сферы.

Нефтяных доходов не хватит для спасения ситуации, даже если цена нефти будет держаться выше $100 за баррель круглый год.

Аналитики выделяют две главные причины, по которым Кремль отказывается уменьшать военные расходы. Первая из них — Путину докладывают ложь о состоянии российских войск на фронте. Вторая причина — Путин боится военного коллапса, если уменьшит финансирование армии.

Россияне теряют преимущество на фронте

Напомним, что российские оккупанты полностью провалили майское наступление на фронте, продемонстрировав худшую динамику продвижения с октября 2023 года. По данным аналитиков DeepState, в мае 2026 года враг оккупировал всего 14 кв. км украинской территории.

С учетом задержки в обновлении карты ради безопасности ВСУ это первый месяц за последние годы, когда общий прирост оккупированной территории для россиян фактически стал отрицательным.

Несмотря на рекордный рост количества штурмовых действий на 37,5%, враг не добился значительных результатов из-за деградации армии РФ на тактическом уровне. Хотя тенденция проникновения россиян на позиции ВСУ сохраняется, Силы обороны теперь реагируют гораздо лучше и мешают врагу накапливать силы.

В то же время аналитики предостерегают, что ситуация в Константиновке остается проблемной, а ее перспективы далеко не самые лучшие.

Война переходит на новый этап, где важно удержать инициативу.

