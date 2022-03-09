Фронтмен Rammstein Тилль Линдеманн помогает украинским беженцам на вокзале в Берлине – фото

Звезда помогает расселять тем, кто убегает от кровавой войны.

Фронтмен немецкой металл-группы Rammstein Тилль Линдеманн помогает украинским беженцам в Берлине.

Вместе с волонтерами на вокзале звезда помогает расселять убегающих от кровавой войны, которую начал Путин. Такой историей поделилась девушка по имени Алиса. В своем Instagram она рассказала, что вместе с подругой искала место для ночевки в немецкой столице до следующего вылета. Волонтеры сообщили девушкам, что весь Берлин переполнен, но рядом с вокзалом построили большую палатку для беженцев и предложили там остаться. Тогда подруги обратились к другому волонтеру, и через мгновение к ним подошел Тилль вместе со своим директором Джессикой.

instagram.com/alisa.comm

"Я не могу поверить что передо мной среди всего этого апокалипсиса стоит солист группы Рамштайн в модном пальто, в не менее модных ботинках и в шапке от группы MOZGI. У него ужасно добрые и красивые глаза", — написала Алиса.

В результате артист оплатил ей номер в гостинице и дал 50 евро на ужин.

instagram.com/alisa.comm

instagram.com/alisa.comm

"Джесика дает свой номер и говорит звонить, если мне что-то понадобится. Я хочу плакать. Целую Тилля раза 3. Он смущается. Я говорю ему, что раньше я любила Бритни Спирс, а сейчас люблю Rammstein. Он очень искренне хохочет. Я приглашаю его на Кипр к своим друзьям. А он говорит, что здесь нужна его помощь. Мировая супер звезда, просто на вокзале помогает беженцам из Украины с жильём. Искренне и со всей душой", – добавила Алиса.

Напомним, Тилль Линдеманн и группа Rammstein поддержали Украину в борьбе против российского оккупанта. Музыканты назвали действия России ужасной агрессией.

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