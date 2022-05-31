"Фронтовую ситуацию нужно оценивать комплексно": Зеленский обратился к тем, кто пытается "подгонять" ВСУ

"Фронтовую ситуацию нужно оценивать комплексно": Зеленский обратился к тем, кто пытается "подгонять" ВСУ

С начала полномасштабного вторжения России в Украину ВСУ героически защищают страну от оккупантов.

Впрочем, российским военным удалось захватить определенные территории Украины. Между тем, у некоторых граждан возникает вопрос, почему же ВСУ не "спешат" выгонять оккупантов.

Как отметил в своем видеообращении президент Владимир Зеленский, в отличие от российского руководства, украинское – ценит каждую жизнь и "не бросает людей в ад".

"Хочу сегодня обратиться и к тем в Украине, кто пытается, скажем так, "подгонять" Вооруженные Силы нашего государства или указывать, как надо наступать и где отбросить врагов прежде всего. Украина ценит каждое мнение. Но Украина ценит прежде всего каждую жизнь. И это аксиома. И Украина никогда не будет делать, как Россия, которая бросает людей в ад боев только потому, что в Москве пожелали что-то захватить за несколько дней или до определенной даты", — отметил Зеленский.

ВСУ постепенно наступают и выгоняют оккупантов из украинских земель. По словам Зеленского, ситуацию на фронте следует оценивать комплексно.

"Наши военные, разведка, Нацгвардия и все, кто привлечен к обороне государства, постепенно, но неотвратимо срывают все планы оккупантов. Фронтовую ситуацию надо оценивать комплексно. Не по одному участку, где наиболее жестко и привлекает наибольшее внимание, а по всему фронту", – добавил Зеленский.

Напомним, в этом же видеообращении Владимир Зеленский рассказал, что 31 мая разговаривал во время встречи с президентом Словакии Зузаной Чапутовой о дальнейшей санкционной политике ЕС, оборонном сотрудничестве и европейском движении Украины.

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