Фронты Кремля "валятся", но у Путина другой план: у Politico объяснили задумку диктатора

Война в Украине

Спустя четыре года после начала полномасштабного вторжения российская военная кампания демонстрирует признаки стагнации. Несмотря на колоссальные потери в живой силе и технике, армии РФ не удалось достичь заявленной цели — полной оккупации Донецкой и Луганской областей.

Об этом пишет обозреватель Джейми Дэтмер для Politico.

Согласно данным Центра Белфера при Гарвардском университете, после быстрого продвижения в первый месяц войны (когда под контролем РФ оказалось около 27% территории), сейчас линия фронта стабилизировалась. Россия удерживает примерно 18-19% украинских земель.

Какая ситуация на поле боя

За последний год русские войска смогли оккупировать около 4700 квадратных км территории. Однако, по оценкам Института изучения войны (ISW), им так и не удалось прорвать главный оборонительный рубеж украинских сил к западу от Донецка. Более того, в Запорожском направлении российские подразделения были вынуждены частично отступить.

Локальные успехи РФ, например наступление на Покровск и Константиновку летом, не переросли в стратегический прорыв.

«На данный момент российская военная машина работает достаточно хорошо: власти способны покрывать текущие потери в личном составе и технике. Но нет возможности значительно увеличить объем развертывания ресурсов», — отмечает журналист-аналитик Дмитрий Кузнец.

В то же время, по словам аналитика, российское руководство не рассматривает вариант прекращения боевых действий. Политолог Элла Панеях указывает, что для оправдания огромных потерь перед населением Владимиру Путину нужна большая победа. Кроме того, сворачивание военной экономики несет серьезные внутриполитические риски для Кремля.

Какая ситуация с мобилизацией в Украине

По информации издания, если Россия пока способна компенсировать свои потери, то для Украины вопрос комплектования армии становится критическим. Проблема нехватки личного состава обостряется.

Как утверждают в Politico, в ноябре 2025 года Генеральная прокуратура Украины сообщила о 310 000 нераскрытых делах по самовольному оставлению частей и дезертирству. Министр обороны Михаил Федоров недавно заявил, что около двух миллионов украинцев находятся в розыске за нарушение правил военного учета.

«Основными факторами нехватки кадров в армии есть слабость институтов, социальная усталость и психологическое истощение, демографические ограничения, а также влияние российской пропаганды», — говорится в исследовании Стокгольмского центра восточноевропейских исследований.

Нехватка живой силы оказывает непосредственное влияние на ситуацию на фронте. Во время боев за Покровск это позволило российским войскам применить тактику «тотальной инфильтрации», когда малые пехотные группы проникали в тыл украинских позиций.

Есть ли риск внутренней дестабилизации

На фоне военных трудностей и регулярных ударов РФ по энергетической инфраструктуре, в Украине растет обеспокоенность возможными сценариями завершения войны. Уменьшение американской военной помощи и задержка европейских кредитов усиливают давление на Киев.

Бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью изданию Politico выразил обеспокоенность возможными последствиями переговорного процесса. По его мнению, требования Путина по поводу территориальных уступок являются частью сценария по дестабилизации внутриполитической ситуации в Украине. Любое соглашение, предусматривающее передачу территорий, потребует проведения референдума и неизбежно встретит сильное сопротивление общества.

«Я не думаю, что парламент когда-нибудь примет нечто подобное. Это будет воспринято как капитуляция», — подчеркнула народная депутат Александра Устинова.

Обозреватель резюмирует, что ситуация зашла в тупик: у России нет достаточно сил для военной победы, но ждет смены политической конъюнктуры. Украина в свою очередь также не имеет ресурсов для полного освобождения территорий военным путем и вынуждена держать оборону в ожидании, когда истощение заставит Москву к реальным переговорам.

Выйдет ли договориться с Путиным

Напомним, в материале Sky News отмечалось, что, несмотря на четыре года полномасштабной войны, дипломатические механизмы по ее завершению работают медленно, а сам факт продолжения переговоров является едва ли не единственным положительным сигналом.

В статье подчеркивалось, что президент РФ Владимир Путин, несмотря на трудности на фронте, не отказался от своих стратегических целей по отношению к Украине, что вызывает сомнения в его готовности к реальному компромиссу. В то же время Кремль настаивает на дипломатическом признании территорий, которые русские войска не смогли полностью захватить.

Отдельное внимание издание уделило роли американских переговорщиков, в частности, спецпосланника Стива Уиткоффа, а также позиции Дональда Трампа. В материале речь шла об опасениях в Киеве относительно беспристрастности посредничества и заявлений президента Украины Владимира Зеленского, который отмечал, что мир не может быть достигнут ценой уступок, которые будут означать победу России.

Также, 23 февраля президент РФ Владимир Путин во время церемонии награждения отмечал «ответственность» военных и всех граждан за будущее страны. В ISW считают, что такая риторика может являться попыткой сформировать у населения восприятие дополнительных жертв как необходимых для продолжения войны.

В тот же день заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев публично заявил о цене победы и необходимости беречь военных, что аналитики расценили как попытку уменьшить потенциальное недовольство из-за возможных новых призывов.

По оценкам экспертов, такие заявления свидетельствуют о попытках Кремля постепенно нормализовать тему потерь и подготовить общество к дальнейшим мобилизационным решениям.