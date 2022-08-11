"Фрустрация, депрессия, потери": Арестович спрогнозировал будущее России после войны в Украине

В России после проигрыша в войне против Украины стоит ожидать потрясения.

В государстве-агрессоре по окончании боевых действий может произойти бунт и Путин потеряет власть.

Об этом 11 августа в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным сказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Катастрофа такого масштаба запускает процесс потрясения в самой России. Потрясение в России неизбежно. Сценарий, в котором путинская Россия проиграет войну, и при этом внутри этой страны ничего не произойдет — не будет общественных потрясений, бунтов, переворотов, невозможен. Режимы меняют военные действия. Проваленные военные авантюры всегда запускают определенные механизмы. Война против Украины — это грандиозный провал. Это — катастрофа. Это все будет ломать Россию изнутри — фрустрация, депрессия, потери, а российский бунт — беспощадный", — сказал Арестович.

Напомним, оппозиционный российский политик, а ныне политзаключенный Илья Яшин рассказал о подковерных играх и настроениях российских элит и дал прогноз относительно того, какое будущее ожидает кремлевского диктатора.

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