ФСБ готовила атаки на подразделения Генштаба ВСУ и Минобороны: СБУ обезвредила группу

Российскими агентами оказались трое жителей Киева и Чернигова, которым теперь грозит до 15 лет за решеткой.

СБУ обезвредила агентурно-боевую группу ФСБ России, готовившую диверсии на объектах ВСУ и Минобороны Украины в Киевской области.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

Контрразведка СБУ нейтрализовала в Киеве "расконсервированную" агентурно-боевую группу российской ФСБ. В ее состав входили три человека, которые готовили серию мощных взрывов на украинских объектах военного управления.

В украинской спецслужбе уточнили, что среди приоритетных целей врага были подразделения Генштаба ВСУ и Министерства обороны, а также запасные командные пункты.

Для диверсий в Киевской области российские агенты планировали применить до 10 дронов, которые они оборудовали самодельными взрывными устройствами.

СБУ обезвредила агентурно-боевую группу ФСБ России / Фото: СБУ

СБУ обезвредила агентурно-боевую группу ФСБ России / Фото: СБУ

СБУ обезвредила агентурно-боевую группу ФСБ России / Фото: СБУ

Сотрудникам СБУ удалось сработать на опережение и задержать всех участников российской группы, когда она начала активную фазу подготовки диверсий.

Что известно об агентурно-боевой группе ФСБ и ее деятельности

Эта российская группа была сформирована еще в 2018 году кадровым сотрудником 9-го управления департамента оперативной информации 5-й службы ФСБ. В состав группы вошли три человека (жители Киева и Чернигова). После вербовки эти люди были переведены в режим "ожидания" до начала полномасштабной войны.

Каждый из участников агентурно-боевой группы имел свою специализацию по проведению разведывательно-подрывной деятельности в пользу России. Так, один из злоумышленников изготовлял самодельную взрывчатку, другой отвечал за переоборудование "гражданских" дронов на ударные.

Лаборатории для изготовления взрывчатки и переоборудования БПЛА были обустроены по местам жительства фигурантов.

СБУ обезвредила агентурно-боевую группу ФСБ России / Фото: СБУ

СБУ обезвредила агентурно-боевую группу ФСБ России / Фото: СБУ

СБУ обезвредила агентурно-боевую группу ФСБ России / Фото: СБУ

Еще одна участница вражеской группы напрямую управляла дронами. Чтобы получить соответствующие навыки, в марте 2023 года в Киевской области женщина прошла курсы по подготовке операторов БПЛА.

Весной фигуранты отслеживали места базирования подразделений Сил обороны Украины на территории киевского региона.

Всем злоумышленникам сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины. В настоящее время агенты находятся под стражей и им грозит до 15 лет заключения.

К слову, ранее контрразведка СБУ разоблачила агента ФСБ, корректировавшего российские воздушные атаки по военной и промышленной инфраструктуре Харьковщины.

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