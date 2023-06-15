ФСБ готовит ИПСО с "российским гражданством" военно-политического руководства Украины – СБУ

Цель ИПСО – подорвать психологически эмоциональное состояние украинских бойцов на передовой и дестабилизировать ситуацию в стране.

ФСБ России планирует запустить дезинформацию о якобы российском гражданстве государственных деятелей Украины, руководства Сил обороны и их семей.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Российские спецслужбы готовят новые провокации в отношении представителей Сил обороны и безопасности Украины. Такие данные обнаружили сотрудники СБУ в ходе контрразведывательной деятельности.

Стало известно, что сотрудники пятой службы ФСБ России планируют ряд ИПСО, в основу которых должна войти дезинформация о якобы российском гражданстве государственных деятелей, руководства Сил обороны Украины и их семей, а также других должностных лиц.

В СБУ отметили, что "правдоподобность" и доказательную базу российских фейков, среди прочего, должны обеспечить:

внесение работниками ФСБ в российские госреестры записей, которые якобы должны подтверждать версию спецслужб РФ;

подделка документов государственных деятелей и представителей Сил обороны Украины.

Отмечается, что россияне планируют начать реализовывать свою ИПСО в украинском информационном поле в ближайшее время.

"Не имея успехов на поле боя, враг стремится любыми методами подорвать психологически эмоциональное состояние украинских воинов на передовой и дестабилизировать ситуацию в стране", – объяснили в СБУ цель российских спецслужб.

В ведомстве призвали представителей украинских СМИ критически относиться к появлению подобной "сенсационной" информации.

Какие еще ИПСО проводят спецслужбы РФ

В начале июня в Страткоме ВСУ предупредили, что Россия готовит ИПСО с распространением в своих телеграмм-каналах и соцсетях недостоверной информации о боевых действиях, в частности, о начале украинского контрнаступления и больших потерях во время операции. Предупреждение оправдалось, ведь именно такие фейки сегодня распространяют российские пропагандисты в Сети.

Так, в частности, российские захватчики заявили о якобы уничтожении на Запорожском направлении танков Leopard 2 и БМП Bradley. На самом же деле танки были лишь повреждены и то из-за подрыва на вражеских минах, а не непосредственно в бою. При этом украинские военные выбрались из танков через люки и не пострадали.

В Страткоме ВСУ объяснили, что российская пропаганда раскручивает тему якобы начала контрнаступления и массово распространяет фейковые "доказательства" уничтожения украинских войск, чтобы деморализовать украинское население и защитников, а также оказать хоть какую-то поддержку оккупантам.

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