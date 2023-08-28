ФСБ России на юге Украины усиливает борьбу с патриотами - Маляр

Оккупанты без предупреждения запрещают перемещение граждан в тех населенных пунктах, в которых выявляют признаки проукраинских настроений населения.

На оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей ФСБ России пытается усилить борьбу с патриотически настроенными людьми.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анну Маляр в Telegram.

"На временно оккупированной территории Украины российская оккупационная "власть" пытается все больше усиливать меры по недопущению распространения проявлений проукраинских настроений среди населения", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что с этой целью российские оккупанты совершенствуют практику постоянного и ситуативного реагирования на проявления патриотически настроенных граждан путем применения плановых и внезапных проверок и репрессивных мер и специальных пропагандистских акций.

Ситуация в Запорожской области

С начала августа этого года российские оккупационные администрации на временно оккупированной территории Запорожской области активизировали внедрение грантовой программы "Россия: страна возможностей". Она под видом поиска и поддержки талантливой местной молодежи предполагает агрессивное навязывание ей пророссийских и антиукраинских настроений.

Кроме того, представители ФСБ РФ активизировали поиск проукраински настроенных местных граждан.

Ситуация в Херсонской области

Анна Маляр сообщила, что было увеличено количество мобильных блокпостов, на которых российские военнослужащие тщательно проверяют мобильные телефоны и наличие у гражданских лиц сим-карт украинских операторов.

"В то же время российские оккупанты время от времени без предупреждения запрещают перемещение граждан в населенных пунктах, в которых выявляют признаки проукраинских настроений населения", — пишет замминистра обороны.

24 августа этого года внезапно был введен запрет на въезд и выезд граждан в населенном пункте Великие Копани на временно оккупированной территории Херсонской области. Основанием для блокирования населенного пункта стало якобы выявление государственной украинской символики.

Напомним, на Лимано-Купянском направлении оккупанты собрали примерно 100 тысяч своих военных.

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