ФСБ России пыталась завербовать руководство Украины с 2014 года: Кондратюк рассказал, как это происходило

После того, как российские агенты получали доступ к данным, они ставили на должности своих людей.

Российские оккупанты с 2014 по 24 февраля 2022 года сначала пытались завербовать политическое руководство. Их интересовали отрасли, связанные с газом, нефтью, электроэнергией и природными ресурсами.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал экс-руководитель ГУР Валерий Кондратюк.

“Они обычно пытались завербовать политическое руководство. Их также интересовали такие отрасли как газ, нефть, электроэнергия, природные ресурсы. Там создавались коррупционные схемы, к которым россияне непосредственно вовлекали украинское руководство разных уровней. А дальше уже назначали своих людей или людей, которые были доверены из-за политической коррупции и других связей. К примеру, российские олигархи покупают какие-то активы в Украине. И в комплект, который они покупали, обычно также входили губернатор, руководитель службы безопасности, руководитель полиции”, – отметил Валерий Кондратюк.

По его словам, все эти назначения были возможны только через Администрацию президента.

“Не забывайте, что тогда главой СБУ был Якименко, у которого был российский паспорт. Хуже всего, что может быть – когда руководитель Службы безопасности, имеющий доступ ко всем агентурным и техническим вещам, переходит на сторону врага. В 2014 году, когда он бежал в Россию, нам удалось его задокументировать. Тогда в Якименко выехал наш оперативник, якобы представлявший преступную криминальную группировку, и сказал, что они вроде бы готовы захватить Бердянск и создать там Бердянскую народную республику. И мол, нужны деньги и оружие. Тогда Якименко был на встрече с финансировавшими его представителями ФСБ. Они выделили 80 тысяч долларов на первый транш. Но самое интересное, что мы захватили целый корабль, который они отправили с оружием в Украину», – добавил экс-председатель ГУР.

Он также подчеркнул, что там было около 3 тысяч автоматов, большое количество гранат, пулеметов и гранатометов. Тогда украинские правоохранители задокументировали факт того, что Якименко – это самый высокий предатель времен независимости Украины, предавший государство и свой народ.

Напомним, что оккупанты массово выселяют украинцев из их домов и завозят туда россиян.

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