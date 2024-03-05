ФСБ в Крыму проверяла автомобили в поисках партизан, пока те проезжали мимо: видео

Российские оккупационные силы ФСБ РФ устроили масштабный обыск на трассе Симферополь-Ялта в аннексированном Крыму. Основной целью операции был поиск украинских партизан "АТЕШ". Они во время этого действа как раз проезжали мимо.

Об этом сообщает движение "АТЕШ" в телеграме.

"ФСБ устроила обыск на трассе Симферополь-Ялта в поисках агентов "АТЕШ". Основная цель проводимой операции — поиск партизан. Но служба настолько деградировала, что эффективно выполнять подобные задачи неспособна. Забавно наблюдать, как они бегают и суетятся, изображая работу, в то время, как за спиной все фиксируется нашими агентами", — пишут партизаны.

Напомним, во временно оккупированной Евпатории партизаны обнаружили место, где ремонтируют российскую артиллерию, которую затем загружают на поезд и отправляют на фронт. Агенты даже сообщили точные координаты места.

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