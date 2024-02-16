ФСБ вызывала на "разговор": россияне убили священника из оккупированного Каланчака на Херсонщине

В Каланчаке, на временно оккупированной территории Херсонской области, российские военные замучили местного священника Степана Подольчака.

Об этом "Суспільне" сообщили в Каланчакской СВА.

По информации работников поселковой военной администрации, армия РФ забрала священника из дома несколько дней назад.

"Степана Ярославовича вытащили из дома босиком, натянули мешок на голову. 15 февраля приехали и взяли жену, чтобы опознать его", — рассказали сотрудники СВА.

До начала полномасштабного вторжения и после оккупации Степан Подольчак всегда проводил службу в селе на украинском языке. Несколько раз священника вызвала ФСБ на "разговор", там требовали, чтобы он перешел в московский патриархат, но он отказывался, пишет издание.

Напомним, российские оккупанты разбомбили единственную церковь в селе Киселевка Херсонской области.

Читайте также: