Об этом сообщает издание ПОЛИТАРЕНА в материале о современных методах ФСБ, а также политический эксперт Олег Постернак , проанализировавший ситуацию в Facebook.

Метод "гнилой сельди": кого атакует ФСБ

Как пишет ПОЛИТАРЕНА, российские спецслужбы системно применяют тактику так называемой "гнилой сельди": когда фамилия человека массово упоминается в фейковых «отвратительных» контекстах — от уголовных преступлений до масштабных мафиозных схем — чтобы создать у западной и украинской аудитории устойчивое негативное впечатление.

По данным издания, ФСБ пытается использовать и свежий украинский коррупционный скандал для привязывания к нему имен украинских героев и командиров спецподразделений.

Главный удар в последней волне российской пропаганды – по легендарному командиру спецподразделения ГУР «Артан» Виктору Торкотюку (Позывной Титан), руководивший рядом легендарных операций, в частности по освобождению острова Змеиный и «вышек Бойко».

Кроме стандартных пропагандистских нарративов о "трансатлантических картелях", кремлевские технологи пытаются вспоминать его имя рядом с хайповыми в информационном пространстве "схемами карлсонов и шугарменов", несмотря на то, что боевые офицеры не имеют никакого отношения к грязным историям в тылу, потому что в Украине в тылу.

"Партия мира" и медийные атаки: оценка эксперта

По словам политического эксперта Олега Постернака, активизация пропагандистских кампаний совпала с коррупционным скандалом в энергетике, и это не случайно.

Постернак утверждает, что так называемая "партия позорного мира" – сеть бывших регионалов и сторонников Януковича в Украине – пытается использовать ситуацию, чтобы вернуться во власть.

Для этого они стремятся:

- дискредитировать нынешнюю украинскую власть

- легализовать в "мирных планах" пункт о неприкосновенности "бывших"

– ослабить поддержку украинских сил обороны со стороны Запада.

В этом контексте, по словам эксперта, удары наносят по самым известным защитникам – «Азову», ГУР и лично по командиру «Артана».

«Пропагандисты пытаются навешать максимум негатива — от трансатлантических картелей до коррупционных скандалов», — пишет Постернак.

Цель информационной атаки – сорвать поддержку Украины

Как отмечает ПОЛИТАРЕНА, главная цель российских спецслужб и их партнеров внутри Украины — подорвать доверие к украинским защитникам в западном медиапространстве.

Это должно создать образ Украины как «коррумпированной и токсичной»: уменьшает поддержку со стороны ЕС и США, создает подозрения против боевых офицеров, расшатывает доверие украинцев к собственным Вооруженным силам.

Постернак добавляет, что развертывание кампании против спецназовцев фактически демонстрирует намерения группы реваншистов, стремящихся вернуть себе политическое влияние.