ФСБ запустила "черную" кампанию против "Артана" и "Азова": эксперты предупреждают о новой волне дискредитации украинских защитников
В анонимных телеграмм-каналах и соцсетях активизировалась информационная атака русских спецслужб, направленная на дискредитацию украинских спецназовцев и боевых офицеров.
Об этом сообщает издание ПОЛИТАРЕНА в материале о современных методах ФСБ, а также политический эксперт Олег Постернак , проанализировавший ситуацию в Facebook.
Метод "гнилой сельди": кого атакует ФСБ
Как пишет ПОЛИТАРЕНА, российские спецслужбы системно применяют тактику так называемой "гнилой сельди": когда фамилия человека массово упоминается в фейковых «отвратительных» контекстах — от уголовных преступлений до масштабных мафиозных схем — чтобы создать у западной и украинской аудитории устойчивое негативное впечатление.
По данным издания, ФСБ пытается использовать и свежий украинский коррупционный скандал для привязывания к нему имен украинских героев и командиров спецподразделений.
Главный удар в последней волне российской пропаганды – по легендарному командиру спецподразделения ГУР «Артан» Виктору Торкотюку (Позывной Титан), руководивший рядом легендарных операций, в частности по освобождению острова Змеиный и «вышек Бойко».
Кроме стандартных пропагандистских нарративов о "трансатлантических картелях", кремлевские технологи пытаются вспоминать его имя рядом с хайповыми в информационном пространстве "схемами карлсонов и шугарменов", несмотря на то, что боевые офицеры не имеют никакого отношения к грязным историям в тылу, потому что в Украине в тылу.
"Партия мира" и медийные атаки: оценка эксперта
По словам политического эксперта Олега Постернака, активизация пропагандистских кампаний совпала с коррупционным скандалом в энергетике, и это не случайно.
Постернак утверждает, что так называемая "партия позорного мира" – сеть бывших регионалов и сторонников Януковича в Украине – пытается использовать ситуацию, чтобы вернуться во власть.
Для этого они стремятся:
- дискредитировать нынешнюю украинскую власть
- легализовать в "мирных планах" пункт о неприкосновенности "бывших"
– ослабить поддержку украинских сил обороны со стороны Запада.
В этом контексте, по словам эксперта, удары наносят по самым известным защитникам – «Азову», ГУР и лично по командиру «Артана».
«Пропагандисты пытаются навешать максимум негатива — от трансатлантических картелей до коррупционных скандалов», — пишет Постернак.
Цель информационной атаки – сорвать поддержку Украины
Как отмечает ПОЛИТАРЕНА, главная цель российских спецслужб и их партнеров внутри Украины — подорвать доверие к украинским защитникам в западном медиапространстве.
Это должно создать образ Украины как «коррумпированной и токсичной»: уменьшает поддержку со стороны ЕС и США, создает подозрения против боевых офицеров, расшатывает доверие украинцев к собственным Вооруженным силам.
Постернак добавляет, что развертывание кампании против спецназовцев фактически демонстрирует намерения группы реваншистов, стремящихся вернуть себе политическое влияние.