ФСБ заявила о попытке покушения на коллаборанта Аксенова: детали истории (фото)

В ФСБ России заявили, что предотвратили попытку покушения на самопровозглашенного "главу" Крыма, коллаборанта Сергея Аксенова.

Об этом сообщает российские средства массовой пропаганды.

В российской Федеральной службе безопасности заявили, что предотвратили попытку покушения на Аксенова, традиционно обвинив в организации украинские спецслужбы.

Там утверждают, что задержали гражданина России, которого якобы завербовала СБУ и обучали в Украине минно-взрывному делу. Мужчина получил позывной "Каратист".

Утверждается, что задержанный планировал взорвать автомобиль крымского гауляйтера. Однако мужчину поймали, когда тот забирал бомбу из тайника.

Как сообщили в ФСБ, в отношении задержанного возбуждены дела по статьям о покушении на теракт и незаконном приобретении взрывчатки. Он уже дал показания.

На опубликованном пропагандистами ролике задержанный рассказывает, что якобы еще в декабре 2022 года был завербован украинскими спецслужбами.

"Получил позывной "Каратист" и проходил обучение на полигоне по взрывному делу, маскировке, уходу от преследования и т.п. Затем я получил задание поехать в Крым, в Симферополь. Для начала мне нужно было снять жилье и телефон, устроиться на работу. Я выходил на связь с куратором Игорем, ожидал дальнейших указаний. Ждал, когда мне сообщат, где расположен автомобиль для установки туда мины, чтобы потом этот автомобиль поставить на улицу Севастопольскую для подрыва кортежа Аксенова Сергея Валерьевича", — рассказал задержанный на видео.

Российские пропагандисты также показали кадры с задержанным и его якобы взрывчатку.

В России заявили о задержании мужчины, который якобы готовил покушение на Сергея Аксенова/Скриншот

В России заявили о задержании мужчины, который якобы готовил покушение на Сергея Аксенова/Скриншот

В России заявили о задержании мужчины, который якобы готовил покушение на Сергея Аксенова/Скриншот

Отметим, 2 июля в Минобороны Украины опубликовали видеоролик, в котором предупредили оккупантов о "жарком лете" в захваченном Крыму.

Напомним, накануне глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что российская ФСБ получила задачу ликвидировать владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина после неудачного мятежа.

В то же время в СМИ появилась информация, что у лидера Чечни Рамзана Кадырова серьезные проблемы с почками. В частности, чеченский оппозиционер Тумсо Абдурахманов сообщил: "Поступает информация, что Кадыров находится при смерти и уже не разговаривает. Почки окончательно отказали, диализ не помогает".

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