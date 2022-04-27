ФСБ заявила о задержании диверсантов в Белгородской области, являющихся сторонниками "украинского нацизма"

ФСБ РФ сообщила, что задержала двух россиян – сторонников "украинского нацизма", которые якобы готовили диверсию в Белгородской области, что находится на границе с Украиной.
Спецслужба РФ заявила, что задержала двух россиян, якобы во время подготовки диверсии на объекте транспортной инфраструктуры в Белгородской области. ФСБ назвала задержанных сторонниками "украинского нацизма".
Об этом сегодня, 27 апреля, сообщило российское издание "РИА Новости".
Против задержанных возбудили уголовное дело, они якобы дают показания.
Также в ФСБ добавили, что диверсанты якобы отправляли в базу "Миротворец" сведения о российских военных, участвующих в войне против Украины.
Напомним, глава Белгородской области РФ сообщил, что в одном из сел региона горит склад боеприпасов. Перед этим он писал о громких взрывах.
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