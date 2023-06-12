ФСБшник попал в плен к ВСУ и рассказал о заградительных отрядах в армии РФ: подробности от СБУ

В плен к воинам ВСУ попал ФСБшник, который был на второй линии обороны и расстреливал отступавших с передовой российских оккупантов. Он рассказал, как функционируют заградительные отряды в оккупационной армии.

Об этом сообщает СБУ.

На допросе ФСБшник рассказал, что он находился на второй линии обороны. Его задачей была ликвидация зеков-оккупантов, бежавших из передовой.

"Стояли на второй линии и не давали отступать "штурму Z". Приказ был при их отступлении стрелять на поражение", — сказал он.

Также в плен попал зек-оккупант, решивший сдаться, чтобы его не убили свои же. Он рассказал, что отвезли на позицию и приказали не отступать, поскольку тогда его ликвидируют заградительные отряды.

Россия создала заградительные отряды и расстреливает дезертиров - СБУ

СБУ перехватила разговор, в котором говорилось, что военным оккупационной армии разрешили расстреливать дезертиров.

"Держим намертво оборону: все пулеметчики, гранатометчики… минометов надо навезти. «Мавики» все в воздух поднять. Как принял? "Z" ты полностью задействуешь, в твоем распоряжении. У них шагу назад вообще нету, только вперед. Если что, разрешено "обнулять" тебе. Под мою ответственность", — говорится в перехваченном разговоре.

Напомним, во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области командир росгвардии Константин Юдин стрелял в пленника украинского воина. Ему не понравилось, что украинец ответил ему на украинском языке.

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