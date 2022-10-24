ФСБшники выпустили большинство узников херсонской колонии, их могли завербовать – Генштаб

Россияне продолжают пополнять ряды своих войск завербованными зеками.
Российское командование продолжает активно вербовать заключенных как на территории РФ, так и на временно оккупированных территориях.
Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 24 октября.
Так, из исправительной колонии №90 в Херсоне, после так называемых "бесед" с представителями ФСБ, было освобождено большинство заключенных. В то же время оккупанты продолжают эвакуацию раненых на временно оккупированную территорию Крыма.
Кроме того, чтобы замедлить контрнаступление наших подразделений, россияне продолжают минировать мосты и переправы на путях отступления в Николаевской и Херсонской областях.
Ранее сообщалось, что российский олигарх Пригожин снова вербует зэков в российских колониях.
РФ массово вербует зэков на войну
Ранее в Генеральном штабе ВСУ подтвердили, что, несмотря на объявленную мобилизацию, путинский режим до сих пор вербует на войну заключенных в российских колониях.
Российский олигарх и "повар Путина" Евгений Пригожин подтвердил свою причастность к созданию ЧВК Вагнера.
Пригожин сделал свое заявление после того, как в Сети появилось видео, где он вербует российских рецидивистов, насильников и других заключенных в одной из колоний для войны в Украине. В ряды ЧВК олигарх брал всех подряд. В частности, он завербовал на войну против Украины маньяка-каннибала.
Также Пригожин пообщался с заключенными, воевавшими в Украине, потерявшими конечности и "получившими помилование". Олигарх призвал их возвращаться в строй после протезирования.
Военный эксперт и политолог Дмитрий Снегирев рассказывал, что смертность личного состава ЧВК Вагнера на войне против Украины составляет 90% личного состава.