ФСБшники выпустили большинство узников херсонской колонии, их могли завербовать – Генштаб

Российское командование продолжает активно вербовать заключенных как на территории РФ, так и на временно оккупированных территориях.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 24 октября.

Так, из исправительной колонии №90 в Херсоне, после так называемых "бесед" с представителями ФСБ, было освобождено большинство заключенных. В то же время оккупанты продолжают эвакуацию раненых на временно оккупированную территорию Крыма.

Кроме того, чтобы замедлить контрнаступление наших подразделений, россияне продолжают минировать мосты и переправы на путях отступления в Николаевской и Херсонской областях.

Ранее сообщалось, что российский олигарх Пригожин снова вербует зэков в российских колониях.

РФ массово вербует зэков на войну

Ранее в Генеральном штабе ВСУ подтвердили, что, несмотря на объявленную мобилизацию, путинский режим до сих пор вербует на войну заключенных в российских колониях.

Российский олигарх и "повар Путина" Евгений Пригожин подтвердил свою причастность к созданию ЧВК Вагнера.

Пригожин сделал свое заявление после того, как в Сети появилось видео, где он вербует российских рецидивистов, насильников и других заключенных в одной из колоний для войны в Украине. В ряды ЧВК олигарх брал всех подряд. В частности, он завербовал на войну против Украины маньяка-каннибала.

Также Пригожин пообщался с заключенными, воевавшими в Украине, потерявшими конечности и "получившими помилование". Олигарх призвал их возвращаться в строй после протезирования.

Военный эксперт и политолог Дмитрий Снегирев рассказывал, что смертность личного состава ЧВК Вагнера на войне против Украины составляет 90% личного состава.