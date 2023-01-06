"Фуфломицин" от Путина: озвучены основные версии, зачем Кремлю рождественское "перемирие"

Президент России Владимир Путин инициировал в одностороннем 36-часовом прекращении огня в Украине — рождественское перемирие с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Украинские власти не восприняли инициативу Кремля — президент Владимир Зеленский заявил, что Путин хочет "использовать Рождество как прикрытие" для реализации своих захватнических планов.

В то же время, эксперты выдвинули несколько основных версий такого шага России.

Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в эксклюзивном интервью ТСН.ua назвал заявление Путина ориентированным исключительно на российскую публику.

"Последние шаги, которые делает московский рашистский режим, свидетельствует, что это конвульсии перед тем, что режим достигнет своего конца... Все эти перемирия — исключительно для внутреннего пользования, чтобы как-то кормить свое народонаселение, которому нужны победы. Побед нет, поэтому нужно искать хоть что-нибудь", — говорит экс-глава МИД.

По его словам, оккупанты хотят примерить на себя образ миротворцев — "что они за мир, только пожалуйста отдайте все, что мы у вас захватили, удовлетворите все наши прихоти, а дальше начнем о чем-то говорить".

"Это очевидный бред, на который никто никогда идти не будет. Есть однозначная реакция Украины и всех цивилизованных стран, что это очередной пропагандистский шаг, который ничего практического не имеет", — говорит Огрызко.

Призыв к перемирию означает подготовку к нападению – так трактует инициативу Путина о временном прекращении огня директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

По его мнению, исторический опыт подобных соглашений с Кремлем говорит, что это ловушка, и Украине нужно готовиться к очередному ракетному удару Москвы.

"Это большая ловушка, и россиянам доверять ни в коем случае нельзя. Более того, мы знаем, что россияне готовят удар ракетами и "Шахедами" по украинской инфраструктуре, украинским городам. Этот удар планируется в ближайшие дни. Очевидно, расчет на то, что украинцы расслабятся, поверят россиянам. Но мы знаем тактику времен, когда Московия еще была ордой. Мы знаем, как они договариваются о чем-то, и сразу нарушают", — отметил Семиволос в эфире канала "Freeдом".

Как отметил эксперт, украинцы "не должны верить ни посредникам, ни самой России, а готовиться к отражению нападения".

Военный обозреватель Денис Попович в эфире канала "Freeдом" выразил мнение, что оккупанты могут использовать "перемирие" для перегруппировки сил на одном из направлений фронта.

"Если брать чисто этот промежуток времени, 36 часов — это не настолько масштабное время, чтобы какие-то перегруппировки и подготовка к масштабным боевым действиям и наступлениям... Однако перегруппировать и обновить свои силы на Бахмутском направлении, подбросить подкрепления и совершить новые наступательные действия, которые угрожают нам, за это время вполне возможно", – отметил Попович.

Также, по его словам, инициатива Путина будет использована в пропагандистских целях.

"Я придерживаюсь следующего мнения, учитывая реакцию украинской стороны на это предложение... Нас вслед за этим обвинит, что мы не хотим мирных предложений, и таким образом попытаются все это "понести в массы". Мы предложили перемирие, украинцы не согласились, какие они плохие. Это одна из целей этого объявления о перемирии", — заявил он.

Эксперт по экономическим и политическим вопросам Георгий Биркадзе считает, что оккупанты пытаются притормозить активные действия ВСУ на фронте.

"Мы видим очередной "фуфломицин", который выздал диктатор Кремля — якобы речь идет о каком-то перемирии. Мы понимаем, что мы имеем реальное наступление. Сегодня наши бойцы ВСУ показывают отличную работу. Чтобы это было каким-то образом прекращено, они предложили нам перемирие", — заявил эксперт.

Биркадзе также не исключил, что РФ может организовать "какие-то террористические акты в Донецке в церквях", чтобы затем обвинить Украину.

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