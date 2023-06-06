"Фукусимский сценарий на ЗАЭС": эксперт рассказал, чем грозит подрыв Каховской ГЭС

Видео и спутниковые снимки пока не позволяют сделать окончательный вывод, насколько критически упадет уровень воды в Каховском водохранилище после подрыва оккупантами. Но нужно исходить из худшего варианта.

Об этом рассказал президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Михаил Гончар в интервью Ukrlife.TV.

"Впереди может быть "фукусимский" сценарий — за неимением подачи воды (на ЗАЭС — ред.) не состоится отбор тепла из активной зоны реакторов, состоится их разогрев и дальше то, что было на Фукусиме", — пояснил он.

По словам эксперта, такие действия Кремля, угрожающие ядерной аварией, можно приравнять к применению ядерного оружия без его фактического применения.

"В этом, очевидно, заключается замысел Кремля. Он хочет создать проекцию угрозы атомной аварии, без применения ядерного оружия и заставить нас прекратить наступательные действия ВСУ и Запад – заставлять нас также остановиться", — резюмировал Михаил Гончар.

Напомним, в ночь на вторник, 6 июня, российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. ТСН.ua собрал все, что известно о подрыве Каховской ГЭС и последствиях.

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