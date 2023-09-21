Украине нужно прорвать российскую оборону на юге, чтобы создать условия для окончания войны.

Украина сможет прорвать российскую оборону на юге и выйти на границы Крыма, после чего откроется путь к политическому урегулированию войны с Россией.

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Такое мнение высказал американский политолог и писатель Фрэнсис Фукуяма и интервью Дмитрию границы.

"Я не провидец и не футуролог, вряд ли эти специальности существуют. Однако я считаю, что Украина может прорваться сквозь оборону России в южной части Украины", — сказал он.

Фукуяма отметил, что такой прорыв российской обороны очень важен и произойдет раньше позже.

"Как только это произойдет и особенно когда Крым будет либо уволен, либо взят в окружение (что сделает дальнейшее российское присутствие там нежизнеспособным), в таком случае, я думаю, вам откроется путь к политическому урегулированию", — сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский призвал экспредседателя Белого дома Дональда Трампа публично презентовать свой план действий по окончании войны в Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что экспредставитель Госдепартамента США Курт Волкер пояснил, при каких условиях могут состояться переговоры между Москвой и Киевом.

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