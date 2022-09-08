"Фурамы имущество вывозили, новые авто воровали": мобилизованные из ОРДЛО устроили бунт в Харьковской области

Они требуют их отпустить домой и обвиняют свое командование в мародерстве.

Видео опубликовал украинский журналист Денис Казанский.

На видео мобилизованные требуют отпустить их домой. Они рассказывают, что в Харьковской области российские военные и боевики занимались мародерством. Один из мобилизованных говорит, что россияне фурами вывозили с Харьковщины бытовую технику, воровали новые автомобили, а их на фронте бросили.

Мужчины заявляют, что им плевать на угрозы россиян о том, что их могут отправить в тюрьму.

Напомним, мобилизованные в фейковой "ЛНР" отказались воевать на "территории" недореспублики "ДНР".

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