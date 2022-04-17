Футболисты украинского клуба почти полным составом вступили в ряды ВСУ

Игроки "Прикарпатья" будут защищать Украину от россиян.

Сразу 14 футболистов команды Первой лиги Украины "Прикарпатье", а также тренеры клуба приняли присягу на верность украинскому народу и вступили в ряды ВСУ.

Об этом сообщили в Футбол NEWS.

Полузащитник "Прикарпатье" Василий Цюцюра прокомментировал решение стать на защиту Украины.

"Был страх не только служить, был страх не мешать, потому что здесь профессионалы своего дела. Они хорошо знают, чем заниматься. Это как взять в профессиональную команду футболиста из района, он только будет мешать. Это так же как и взять футболиста в армию, который ничего не умеет, именно это немного сдерживало – не быть обузой.

Но когда нам военный комиссар объяснил, что нас будут постепенно готовить, дадут азы и покажут, как держать оружие, воевать и защищать Украину, мы приняли решение и вступили в ВСУ.

Нас уже познакомили с автоматом: научили разбирать, чистить и стрелять. Всё постепенно. Заходим в караул, несем службу", – сказал он.

Президент УАФ поблагодарил президента УАФ Андрей Павелко.

"Я очень благодарен команде, ее игрокам и тренерам, принявшим присягу. Это важный момент в истории украинского футбола и пример всему миру. Украинское футбольное сообщество вместе с нашей армией. Важно, чтобы это объединение страны привело к уверенной победе над рашизмом.

Если когда-нибудь возникнет идея создания военной сборной Украины, то скелет уже есть", — отметил он.

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