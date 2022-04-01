Галкин перестал публиковать развлекательный контент: "Не вижу никакой нравственной возможности это делать"

Артист говорит, что его соцсети не будут такими, какими были до того, как Россия напала на Украину.

Российский шоумен Максим Галкин заявил, что с 24 февраля с тех пор как Россия напала на Украину, перестал публиковать развлекательный контент.

По словам артиста, подписчики спрашивают у него, почему он перестал публиковать забавные и юмористические ролики. Галкин говорит, что сейчас он не может этого делать, ведь это не уместно, учитывая, что сейчас происходит в Украине.

"Меня просят мои подписчики продолжить вести Instagram, как я его вел раньше: с забавными видео с детьми, с юмористическим контентом. Я не вижу никакой душевной и моральной возможности это делать. Поэтому пока ни Instagram, ни Telegram не будут такими, какими они были до 24 февраля", – рассказал шоумен.

Вместе с тем, Галкин посоветовал поклонникам не читать пропагандистскую прессу РФ, ведь информация, которую они пишут, не соответствует действительности.

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