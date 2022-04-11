Галкин поделился историей девочки из Мариуполя, наступившей на растяжку оккупантов: "Обломки быстро достали"

Артист еще раз поддержал Украину.

Известный шоумен Максим Галкин, который одним из первых российских артистов высказался против войны в Украине, поделился щемящим рассказом девочки из Мариуполя.

На странице в Instagram знаменитость опубликовал видео, в котором Кира Чебенко рассказывает, как убегала с мамой из оккупированного врагом города. Во время бегства она наступила на растяжку и чудом осталась в живых. В ролике Кира демонстрирует свои ранения и делится, как все происходило.

Сначала семья долгое время жила в подвале. В дом попал снаряд и их засыпало. Впрочем, семье удалось выбраться из-под завалов.

"Мы выходили из Мариуполя. У нас порвался пакет, мы хотели его поменять и я нашла розетку на земле возле дома. Мама за мной не уследила и я случайно на нее наступила. А потом бабахнуло. Потом, когда была бомба, я присела у сумки. Мама меня взяла на руки и возле кустика посадила. Там была кровь. Обломки быстро достали. У нас была операция", – поделилась девочка.

Галкин прокомментировал это видео в посте. Артист отметил, что много лет разговаривает с детьми на ТВ и слышал много замечательных детских историй. Впрочем, он отметил, что дети не должны переживать такие ужасы.

"Дети не должны рассказывать такие истории из своей маленькой жизни. Эта украинская девочка точно не собиралась ни на кого нападать..." – отметил Максим.

В комментариях юзеры поблагодарили шоумена за то, что он не молчит о войне в Украине и остается "честным человеком".

Напомним, Галкин прекратил публиковать развлекательный контент в своих соцсетях. Артист отметил, что в связи с войной в Украине он не видит никакой моральной возможности это делать.

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