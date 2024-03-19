Галустян – это ты?: Сеть насмешил "удивленный" оккупант во время встречи с украинским дроном (фото)

Оккупант очень удивился, когда увидел украинский дрон, летевший прямо в него.

Сеть разразилась шутками из-за фото солдата оккупационной армии России, который очень "удивился" во время встречи с украинским беспилотником.

Так, дрон зафиксировал странное выражение лица оккупанта, прежде чем атаковать свою цель.

Пользователи соцсетей сразу заметили сходство солдата с российским комиком и актером Михаилом Галустяном.

Лицо оккупанта во время встречи с украинским беспилотником / Фото: скриншот

А в "Википедии" кто-то даже в шутку отредактировал статью о нем и написал "дату смерти" – 18 марта 2024 года, добавив: "Умер на СВО от удара дроном".

Михаил Галустян / Фото: скриншот

Отредактированная статья в "Википедии" о "смерти" Михаила Галустяна / Фото: скриншот

"В конопле что-то зашелестело и затопало, после чего из чащи появилось самое странное создание, которое Геральту приходилось видеть. Создание имело чуть больше сажени роста, пучеглазые глаза, козьи рога и бороду... Нижняя часть тела создания аж по раздвоенные копыта была с длинной, густой, темно-рыжей шерстью...", — так поэтически прокомментировал фото российского солдата украинский журналист и публицист Виктор Трегубов.

Напомним, россияне под Херсоном расстреляли трех мирных украинцев.

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