"Гарантии безопасности" для Украины от ЕС — что предлагают партнеры и повлияет ли это на ход войны

Что известно о плане Евросоюза по гарантиям безопасности для Украины.

Европейский Союз презентовал государствам-членам план предоставления Украине долгосрочных обязательств по безопасности.

Как пишет Bloomberg, план будет обсуждаться европейскими послами на этой неделе и лидерами блока – в декабре 2023 года. Он также ляжет в основу консультаций с Киевом и странами "Большой семерки".

Члены "Большой семерки" договорились на саммите НАТО в начале этого года обсудить набор двусторонних гарантий безопасности с Украиной, направленных на сдерживание российской агрессии. Со своей стороны Украина обязалась продолжить ряд реформ, в том числе правоохранительных органов, судебной системы, а также секторов безопасности и обороны. Некоторые из ключевых союзников Киева стремятся заключить двусторонние соглашения в этом году.

Рамочная программа ЕС включает следующие предложения:

"Предполагаемый, эффективный, устойчивый и долгосрочный механизм поставок военной техники в Украину", мобилизующий европейскую оборонную промышленность;

Обучение украинских Вооруженных сил;

Расширение сотрудничества с украинской оборонной промышленностью для увеличения мощностей и согласования стандартов;

Укрепление способности Украины противостоять кибер- и гибридным угрозам, а также дезинформации;

Поддержка усилий Украины по разминированию и решению проблемы загрязнения, вызванного взрывоопасными остатками;

Помощь Украине в ее программе реформ, связанной с процессом вступления в ЕС, а также повышение ее способности контролировать запасы огнестрельного оружия, легких вооружений и боеприпасов и противодействовать любому незаконному обороту;

Поддержка энергетического перехода страны и усилий по ядерной безопасности;

Обмен разведданными и спутниковыми снимками.

В документе говорится, что поддержка поставок оружия будет по-прежнему предоставляться через Европейский фонд мира.

Обсуждение "гарантий безопасности" проходит в тот момент, когда ЕС не выполняет свое обещание предоставить Украине один миллион артиллерийских боеприпасов до марта 2024 года.

По словам дипломата ЕС, первоначальный план Евросоюза выделить 20 миллиардов евро в течение четырех лет на оплату оружия для Киева рискует сорваться, поскольку некоторые страны-члены, включая Германию, не смогли договориться об условиях.

В то же время страны-члены надеются хотя бы согласиться на 5 миллиардов евро на следующий год с обязательствами по дальнейшей поддержке, сказал дипломат на условиях анонимности.

Ожидается, что лидеры ЕС обсудят на саммите в декабре рекомендацию Европейской комиссии по официальному открытию переговоров о членстве Украины.

Кроме того, Венгрия также блокирует разные потоки поддержки, поскольку хочет, чтобы ЕС сначала обсудил свою общую стратегию по Украине, сказал другой дипломат.

ЕС де-факто уже обеспечил гарантии безопасности для Украины

Глава Евросовета Шарль Мишель подчеркнул, что Европейский Союз де-факто уже обеспечил гарантии безопасности для Украины, когда начал передавать военную помощь для борьбы с российской агрессией.

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"Может быть, я вас удивлю. Мы создали гарантии безопасности для Украины де-факто, когда сразу с первых дней вторжения решили мобилизовать все возможные инструменты для поддержки, включая предоставление летальной военной техники через несколько часов после начала войны. Это свидетельствовало о нашей сильной преданности. ", – заявил политик.

Президент Евросовета добавил, что сейчас идет работа над уточнением и стабилизацией на будущее определенных гарантий безопасности для Украины.

"И поэтому Европейский Совет поручил высокому представителю Боррелю начать официальные консультации с Украиной и странами-членами ЕС. В декабре будет опубликован первый доклад по этой теме. Это не станет решающим моментом, но мы покажем, что мы оцениваем возможности и работаем над этим вопросом", – добавил Мишель.

Что такое гарантия безопасности?

12 июля 2023 года на саммите НАТО в Вильнюсе страны "Большой семерки" согласовали заявление о гарантиях безопасности для Украины. Следующий шаг – заключение двусторонних договоров безопасности между Украиной и отдельными странами-гарантами. Каждая страна будет работать с Украиной над конкретными двусторонними долгосрочными обязательствами и договоренностями в сфере безопасности.

В случае предстоящего вооруженного нападения со стороны России, страны должны немедленно провести консультации с Украиной, чтобы определить соответствующие дальнейшие шаги. В настоящее время к "гарантиям безопасности" присоединились 30 стран.

Напомним, дипломат объяснил, почему США не дают Украине все сразу и рассказал о стратегии "управляемой войны".

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