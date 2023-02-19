Гарантии безопасности для Украины: премьер Британии сделал решительное заявление

Политик также заявил, что Украина должна получить достаточно техники от партнеров.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что НАТО должно до июля закончить разработку проекта гарантий безопасности для Украины.

Об этом он сказал в интервью Bloomberg.

"Нам нужно подумать о том, как в будущем мы будем защищать безопасность Украины. Это разговор, который мы уже должны начать, потому что саммит в Вильнюсе — хорошее место для его завершения", — сказал Сунак.

В то же время, британский лидер поддержал желание Украины стать членом НАТО.

Сунак также призвал союзников усилить военную помощь Украине. В частности, предоставить больше артиллерии, дальнобойного оружия, танков и систем противовоздушной обороны.

Как известно, 11-12 июля в столице Литвы пройдет саммит НАТО, где встретятся лидеры стран-членов Альянса.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда предлагает разработать соглашение о предоставлении Украине гарантий безопасности со стороны НАТО и сделать это до саммита Альянса летом 2023 года.

В середине января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня мало риторики об "открытых дверях" НАТО для государства. Украина ожидает реальных шагов от Альянса на летнем саммите в Вильнюсе.

По мнению посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко, государство может вступить в НАТО и ЕС после победы в войне с Россией.

Премьер британский, а обещания для украинцев: чего ждать от Риши Сунака