Гарантии безопасности для Украины: премьер Британии сделал решительное заявление

Политик также заявил, что Украина должна получить достаточно техники от партнеров.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что НАТО должно до июля закончить разработку проекта гарантий безопасности для Украины.
Об этом он сказал в интервью Bloomberg.
"Нам нужно подумать о том, как в будущем мы будем защищать безопасность Украины. Это разговор, который мы уже должны начать, потому что саммит в Вильнюсе — хорошее место для его завершения", — сказал Сунак.
В то же время, британский лидер поддержал желание Украины стать членом НАТО.
Сунак также призвал союзников усилить военную помощь Украине. В частности, предоставить больше артиллерии, дальнобойного оружия, танков и систем противовоздушной обороны.
Как известно, 11-12 июля в столице Литвы пройдет саммит НАТО, где встретятся лидеры стран-членов Альянса.
Напомним, президент Польши Анджей Дуда предлагает разработать соглашение о предоставлении Украине гарантий безопасности со стороны НАТО и сделать это до саммита Альянса летом 2023 года.
В середине января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня мало риторики об "открытых дверях" НАТО для государства. Украина ожидает реальных шагов от Альянса на летнем саммите в Вильнюсе.
По мнению посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко, государство может вступить в НАТО и ЕС после победы в войне с Россией.
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