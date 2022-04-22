Гарантии безопасности от нападения России: какие документы готовы подписать в Офисе президента

Советник главы ОПУ уверяет, что подписание международных соглашений должно удержать РФ от возможной агрессии в будущем.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил о главных принципах, которые должны быть заложены в международных соглашениях по гарантиям безопасности с разными странами, в том числе и с Российской Федерацией.
Об этом он рассказал в эфире национального телемарафона "Единые новости".
По его словам, гарантии безопасности не должны превратиться в еще одни Минские договоренности, которые через несколько лет снова приведут к конфликту с РФ.
“Мы хотим такие гарантии безопасности, что если начнется какая-то эскалация, рядом с Украиной будут стоять другие страны. И это ключевая, главная формулировка, которую предложил президент”, — уверяет Подоляк.
Он также сообщил, что сейчас продолжаются консультации на уровне советников со странами, которые заявили, что они согласны взять на себя гарантии безопасности Украины.
“Безусловно, там будут разные пакетные гарантии. Для нас важно – это поставки оружия, закрытое небо, военные консультации и деньги для того, чтобы быстро закупать новое оружие. Все это проговаривается на уровне советников, в течение недели могут быть завершены консультации", – отметил советник главы ОПУ.
Также Михаил Подоляк подчеркнул, что важным моментом является то, чтобы Россия поняла, что если в следующий раз они захотят под надуманным предлогом напасть на Украину, они будут видеть рядом с Украиной еще другие страны с мощными армиями. "Юридически они будут знать, что эти страны в этом конфликте будут вправе участвовать”, — подчеркнул он.
Напомним, главы США, Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Польши, Румынии, а также руководители ЕС и НАТО провели онлайн-встречу, в ходе которой обсудили свои действия по поддержке Украины и предстоящие гарантии безопасности.
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