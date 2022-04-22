Гарантии безопасности от нападения России: какие документы готовы подписать в Офисе президента

Советник главы ОПУ уверяет, что подписание международных соглашений должно удержать РФ от возможной агрессии в будущем.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил о главных принципах, которые должны быть заложены в международных соглашениях по гарантиям безопасности с разными странами, в том числе и с Российской Федерацией.

Об этом он рассказал в эфире национального телемарафона "Единые новости".

По его словам, гарантии безопасности не должны превратиться в еще одни Минские договоренности, которые через несколько лет снова приведут к конфликту с РФ.

“Мы хотим такие гарантии безопасности, что если начнется какая-то эскалация, рядом с Украиной будут стоять другие страны. И это ключевая, главная формулировка, которую предложил президент”, — уверяет Подоляк.

Он также сообщил, что сейчас продолжаются консультации на уровне советников со странами, которые заявили, что они согласны взять на себя гарантии безопасности Украины.

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“Безусловно, там будут разные пакетные гарантии. Для нас важно – это поставки оружия, закрытое небо, военные консультации и деньги для того, чтобы быстро закупать новое оружие. Все это проговаривается на уровне советников, в течение недели могут быть завершены консультации", – отметил советник главы ОПУ.

Также Михаил Подоляк подчеркнул, что важным моментом является то, чтобы Россия поняла, что если в следующий раз они захотят под надуманным предлогом напасть на Украину, они будут видеть рядом с Украиной еще другие страны с мощными армиями. "Юридически они будут знать, что эти страны в этом конфликте будут вправе участвовать”, — подчеркнул он.

Михаил Подоляк рассказал об освобождении Мариуполя, переговорах и второй фазе российско-украинской войны

Напомним, главы США, Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Польши, Румынии, а также руководители ЕС и НАТО провели онлайн-встречу, в ходе которой обсудили свои действия по поддержке Украины и предстоящие гарантии безопасности.

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