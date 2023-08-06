Гарантии безопасности от США для Украины: в ОП рассказали, как идут переговоры

Украина начала переговоры с США по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности, что предусмотрено Совместной декларацией о поддержке Украины. Этот процесс станет основанием для разработки соответствующих двусторонних соглашений.

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк рассказал в интервью телеканалу FREEДOM о ходе двусторонних переговоров.

"Это параллельные процессы. Одно дело – расширение людей, вовлеченных в тему обсуждения формулы мира. А другое дело – конкретное двустороннее пакетное соглашение, которое должно быть юридически закреплено. Нынешние гарантии безопасности радикально отличаются от условного Будапештского меморандума. Потому что Будапештский меморандум был декларативным документом, в котором не было юридически закреплено обязательство сторон, кроме обязательств Украины. И атакующая Украину Россия – одна из подписантов Будапештского меморандума", — пояснил он.

По словам Подоляка, двусторонние гарантии безопасности между США и Украиной должны юридически зафиксировать объемы военной помощи, военных консультаций, дипломатической информационной поддержки, которые сейчас мы получаем в рамках устных договоренностей.

"Должно быть прописано, что при возникновении конфликтов такой-то интенсивности Украина будет получать гарантированные пакеты инструментальной поддержки. Можно прописать и объемы этой поддержки в зависимости от объема конфликта и скорость получения этой поддержки. Это будет уже юридически зафиксированный документ, где будут и обязательства сторон. Не просто устные договоренности, а юридически зафиксированные гарантии", — подчеркнул он.

Михаил Подоляк также акцентировал внимание на том, насколько нервно реагирует на эти виды договоренности Российская Федерация.

"Потому что одно, когда ты имеешь дело с устными договоренностями, на которые ты можешь пропагандистски влиять. А другое дело, когда есть юридически закрепленный двусторонний договор, абсолютно не учитывающий интересы Российской Федерации", — резюмировал советник руководителя ОП.

Напомним, экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин спрогнозировал, какие гарантии безопасности получит Украина от США.

Ранее президент США Джо Байден подчеркнул, что Украине могут предоставить гарантии безопасности по аналогии с Израилем, которые не предполагают вступления в НАТО.

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