Гарантии безопасности: Зеленский честно ответил, почему вопрос тормозит Украина

На саммите НАТО в Вильнюсе 12 июля 2023 года страны "Большой семерки" согласовали заявление о гарантиях безопасности для Украины. Следующий шаг – заключение двусторонних договоров безопасности между Украиной и отдельными странами-гарантами. Каждая страна будет работать с Украиной над конкретными двусторонними долгосрочными обязательствами и договоренностями в сфере безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря рассказал, почему вопрос сейчас тормозится.

"О гарантиях безопасности, процесс идет. Немного медленнее, чем я рассчитывал, скажу вам откровенно. Мы сегодня как раз встречались с нашей командой по поводу того, как приблизить это решение. Многое здесь зависит от нас. Мы очень часто обвиняем наших партнеров, в тех или иных вопросах, но надо быть справедливыми, многое зависит от нас. На платформе Минобороны, Генштаба, военный компонент, скажу без деталей... Мы должны наше видение передать нашим партнерам и это очень серьезное ядро для гарантий безопасности, потому что все это будет вокруг этого элемента безопасности. И мы до сих пор это не передали... Я здесь без упреков, но тем не менее сейчас мяч не на нашей стороне... У нас не выполнена домашняя работа", — пояснил президент.

Напомним, Зеленский раскрыл детали по мобилизации в Украине.

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