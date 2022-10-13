"Гарантировать новые нормы безопасности": в Украине в новостройках будут обустраивать противоракетные укрытия

В Украине при строительстве или восстановлении поврежденного имущества будут обустраивать противоракетные укрытия.

В Украине ВР проголосовала за закон, усиливающий защиту населения. Теперь при постройке или восстановлении поврежденного имущества будут обустраивать защитные укрытия.

Об этом сообщила глава политической партии "Слуга Народа" Елена Шуляк.

Как отмечается, парламент поддержал проекты законов, вводящих новые правила защиты гражданского населения. Сейчас эксперты изучают опыт других стран, уже имеющих наработки в этой сфере.

"Отныне в случае нового строительства, восстановления поврежденного имущества, планирования новых территорий обязательно будут учитываться требования гражданской защиты, будут строиться укрытия, сооружения двойного назначения, чтобы украинцам гарантировать новые нормы безопасности", — подчеркнула Елена Шуляк.

Напомним, что россияне выпустили по Николаеву восемь ракет и попали в пятиэтажку: из-под завалов достали ребенка.

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