Гарантирую почти 200 тысяч, секс и лицензию на уничтожение врага: пехотинец 102 бата креативно приглашает будущих новобранцев

Командование батальона акцентирует внимание на универсальности своих воинов, которые, будучи пехотинцами, также могут освоить управление квадрокоптерами и другой техникой.

102-й батальон сил Территориальной обороны ищет новых бойцов и предлагает уникальные условия для новобранцев. Расположенный менее чем в 100 километрах от моря в Запорожской области, батальон готовится к дальнейшим операциям и предлагает вакансии не только по контракту, но и по мобилизации.

Об этом сообщил пехотинец Матвей Никитин в Facebook.

"Сразу уточню – никого не погиб, мы развиваемся и расширяемся, поэтому пару слов для братьев и сестер, которые ищут работу или кураж", – пишет военный.

Командование батальона акцентирует внимание на универсальности своих воинов, которые, будучи пехотинцами, также могут освоить управление квадрокоптерами и другой техникой.

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Кроме интересной и динамичной работы, 102 батальон предлагает высокую заработную плату — до 120 тысяч гривен в месяц, с дополнительными 70 тысячами за каждый месяц выполнения боевых задач на передовой.

Служба в батальоне также предоставляет возможность для отпусков на дом, в зависимости от оперативной обстановки, позволяя бойцам сохранять связь с семьями и наслаждаться жизнью вне службы.

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"Кстати, о сексе – у нас есть отпуск. Если оперативная обстановка позволяет, бойцы ездят домой. Итак, служба в 102 ТРО, это деньги, секс, и лицензия на уничтожение окупантов. Я даже не знаю, что может эту карту перебить", – говорит Никитин.

Заинтересованные лица могут связаться с батальоном по номеру 067-639-51-51.

Напомним, что в Украине приобретает популярность система рекрутинга. В Вооруженных силах военнообязанным предлагают добровольно подписать контракты напрямую с воинскими частями.