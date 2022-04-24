Гатили из "Градов": на Пасху оккупанты обстреляли Алексеевку на Харьковщине

Гатили из "Градов": на Пасху оккупанты обстреляли Алексеевку на Харьковщине

Российские оккупанты не прекращают атаковать украинцев даже на Пасху. Ночью захватчики обстреляли Алексеевку.

В ночь на 24 апреля по Алексеевке (Харьковская область) нанесли удар российскими "Градами". По предварительным данным, погибших нет.

Об этом "Суспільне" сообщил представитель спасателей Харьковщины Евгений Василенко.

В результате обстрела горели два гаража, авто, магазин и квартира на девятом этаже. По предварительным данным, погибших нет.

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По словам местных жителей, в районе упали, по меньшей мере, семь снарядов. Выбило окна в четырех многоэтажках.

Ранее стало известно, что в результате ночной атаки россиян на Днепропетровщину один человек погиб, 10 объектов инфраструктуры разрушены.

За сутки из-за вражеских обстрелов в Харькове произошло с десяток пожаров

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