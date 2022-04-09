Гатят из артиллерии и авиации: оккупанты штурмуют Рубежное и Попасную

Гатят из артиллерии и авиации: оккупанты штурмуют Рубежное и Попасную

В городах есть разрушения.

Российские оккупационные войска продолжают штурмовать Рубежное и Попасную. Также они из артиллерии и авиации обстреливали другие населенные пункты Луганской области.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

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"Россияне штурмуют Рубежное и Попасную и одновременно наносят артиллерийские удары по жилым кварталам других городов. В очередной раз они обстреляли старые районы Северодонецка – пламенем занялся многоквартирный дом. Число жертв уточняется", – сказал он.

Обстрелами российских оккупантов разрушены 11 жилых домов в Северодонецке, Лисичанске, Кременной, Золотом.

Украинские военные в Луганской и Донбассе отбили семь атак оккупантов, уничтожили девять танков, семь единиц бронированной и пять единиц автомобильной техники противника, сбили два вертолета и одну крылатую ракету.

Ранее Генштаб Украины сообщил, что вооруженные силы Российской Федерации продолжают наступательные действия с целью захвата Попасной и Северодонецкой Луганской области.