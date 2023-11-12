"Гатят из всех видов оружия": Гуменюк об обстрелах Херсонщины

Обстрелы правого берега Днепра Херсонской области Вооруженные силы Российской Федерации осуществляют фактически из всего оружия, которое может быть применено.

Об этом сообщила начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телеканала FREEДОМ.

"Обстрелы происходят фактически из всего оружия, которое оккупант может применить. Объективно реже стали применять минометы. Потому что наша контрбатарейная работа, работа Сил обороны привела к тому, что позиции врага отброшены на такую дальность, что миномет уже не достает до всех участков правобережья области", — отметила Гуменюк.

По словам Гуменюк, работу нашим Силам обороны на левом берегу Днепра в Херсонской области усложняет ряд факторов.

"Это очень сложная работа, потому что и география левого берега сложная. И есть изменения ландшафта, связанные с подрывом Каховской ГЭС, когда минно-оборонительные сооружения, которые оккупанты так серьезно выстраивали по левому берегу, смыло водой. Перемещенные мины затем самопроизвольно детонировали… Враг прячется, прикрывая свои позиции за мирным населением. Наша задача – работать очень точечно, конкретно", – пояснила она.

Напомним:

За прошедшие сутки российские военные 62 раза атаковали Херсонщину, выпустили 343 снаряда по области, 22 — по Херсону. Четыре человека ранены – такие данные ОВА.

Сегодня, 12 ноября, россияне снова ударили по Херсону. Под удар попала библиотека. Кроме того, погиб пожилой мужчина, а его жена получила травмы, ее доставили в больницу.

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