Гатят куда попало: войска РФ на границе дважды обстреляли сами себя и забросали минами дачный массив

Гатят куда попало: войска РФ на границе дважды обстреляли сами себя и забросали минами дачный массив

Российские войска продолжают обстрелы и вооруженные провокации на границе с Украиной в Сумской и Черниговской областях. Гатят куда попало.

Сегодня, 17 мая, после обеда от вражеского огня пострадали дома дачного массива в окрестностях одного из приграничных населенных пунктов в Шосткинском районе Сумской области. Также зафиксирован минометный обстрел приграничья в Городнянском районе Черниговщины.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"В районе дачного массива разорвалось два десятка минометных мин, выпущенных со стороны села зерново брянской области россии. Этот обстрел сопровождался стрельбой из крупнокалиберных пулеметов вражеской бронетехники. В общем, сегодня пограничниками уже зафиксировано семь случаев применения ращистами оружия, и в двух случаях обстреливали Черниговщину. В том числе велся минометный обстрел украинской территории со стороны российского села локоть, откуда вчера пытались зайти вражеские диверсанты в Сумской области, но наткнулись на сопротивление пограничников и отступили", — говорится в сообщении.

Кроме того, добавили пограничники, в двух случаях решисты вели стрельбу по приграничной территории своей страны.

"Также сегодня военнослужащие Госпогранслужбы Украины наблюдали возле границы пролеты российской пилотируемой и беспилотной авиации", — сообщили в пограничной службе.

Напомним, российские войска не прекращают ведение наступления в восточной операционной зоне.

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